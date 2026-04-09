“La verdad no está ahí”: Shakira revela las restricciones sobre el uso del celular para sus hijos

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En recientes intervenciones mediáticas, Shakira ha compartido su postura respecto a la relación de sus hijos, Milan y Sasha, con la tecnología. La artista ha optado por retrasar la entrega de teléfonos celulares personales a los menores, fundamentando su decisión en la necesidad de proteger su salud mental y fomentar una atención plena en sus actividades académicas y extracurriculares. Según ha indicado la intérprete, su objetivo es que los niños experimenten una infancia alejada de la validación constante de las plataformas digitales, permitiendo que sus procesos de aprendizaje se desarrollen de manera orgánica y sin las distracciones propias de las notificaciones móviles.

Fomento de la creatividad sobre el consumo de contenido

En lugar del tiempo frente a las pantallas, la dinámica familiar se ha centrado en el desarrollo de disciplinas como la música, el deporte y los idiomas. Shakira ha señalado que prefiere que sus hijos utilicen la tecnología como una herramienta creativa y no meramente de consumo pasivo. En este sentido, el acceso a dispositivos en el hogar está regulado por horarios estrictos y bajo supervisión, promoviendo que las interacciones sociales de los niños ocurran en entornos físicos. Esta medida busca contrarrestar los efectos del aislamiento digital y fortalecer el vínculo comunicativo dentro del núcleo familiar tras su establecimiento definitivo en los Estados Unidos.

Contexto global y el debate sobre la seguridad digital

La postura de la barranquillera se alinea con una tendencia creciente entre diversas figuras públicas y especialistas en pedagogía, quienes advierten sobre los riesgos del acceso temprano a redes sociales por parte de menores de edad. Al ser consultada sobre el futuro digital de sus hijos, la cantante ha manifestado que el otorgamiento de un dispositivo personal ocurrirá cuando considere que poseen la madurez necesaria para gestionar los riesgos de la exposición pública. Con estas declaraciones, Shakira se posiciona como una voz activa en el debate sobre la responsabilidad parental en la era del "streaming", subrayando que la privacidad y el bienestar emocional de sus hijos son la prioridad absoluta en su esquema de crianza.

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