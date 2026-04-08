¿Quién es Simón Grossmann? Todo sobre el venezolano que representará al país en el Lollapalooza Chicago 2026

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El músico venezolano Simón Grossmann ha sido incluido en la programación oficial del Lollapalooza Chicago 2026, evento que se llevará a cabo entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Grant Park de Illinois. Grossmann tiene programada su presentación para el jueves 30 de julio, fecha de apertura del festival. En esta jornada inaugural, el intérprete compartirá cartel con artistas de relevancia global como Lorde y John Summit, quienes encabezan el lineup del día, junto a otros nombres destacados de la escena actual como Charli XCX y Olivia Dean. Su participación lo posiciona como el único representante de Venezuela en esta edición de uno de los encuentros musicales más concurridos de Estados Unidos.

Trayectoria y colaboraciones destacadas

La inclusión de Grossmann en el circuito de festivales internacionales ocurre tras casi una década de actividad profesional. El artista realizó su debut discográfico en 2017 con el álbum "Ciclo", trabajo que marcó el inicio de su proyección en la región. En el ámbito nacional, Grossmann formó parte de la segunda edición del Cusica Fest en 2022 y ha desarrollado colaboraciones con agrupaciones venezolanas consolidadas como Rawayana y Viniloversus. Estas alianzas instrumentales y su constante presencia en plataformas digitales han contribuido a establecer su perfil dentro del género alternativo.

Proyección en la región y balance de giras

Además de su compromiso en Chicago, la agenda del cantante para 2026 incluye una presentación en el festival Fuerza Natural en Guayaquil, Ecuador. Este anuncio se produce luego de que el artista cerrara en noviembre del año pasado su gira titulada "Empezar Ganando Tour", la cual recorrió diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. Con estas presentaciones, Grossmann mantiene una dinámica de internacionalización que busca consolidar el alcance de su propuesta musical previo a su llegada a uno de los escenarios más importantes de la industria norteamericana durante el próximo verano.

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