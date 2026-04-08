“Solo una cosa”: el revelador consejo que Sofía Vergara le dio a Karol G antes de posar para el lente de Playboy

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La cantante colombiana, Karol G, reveló recientemente que la actriz de origen colombiano, Sofía Vergara, fue la única persona a la que consultó antes de aceptar su participación en la revista Playboy.

En este contexto, durante una entrevista con la escritora Paola Ramos, la "Bichota" confesó que puso la decisión final en manos de la actriz: "Si me dices que no lo haga, no lo haré", le aseguró en aquel momento.

El consejo de Sofía Vergara



Lejos de desanimarla, Sofía Vergara motivó a la cantante a aprovechar la oportunidad, argumentando que con el paso del tiempo podría arrepentirse de no haberlo hecho. Según relató Karol G, estas fueron las palabras de la actriz:



Según lo relató la intérprete de "Amargura", Vergara le aseguró que estaría "loca" si rechazaba la propuesta teniendo ese cuerpo. Del mismo modo, contó que la reconocida actriz, le advirtió que, al llegar a cierta edad, uno suele cuestionarse por qué no posó más en ropa pequeña cuando tuvo la oportunidad.

Sin embargo, según lo destacó Karol G, el consejo de Vergara vino con una advertencia explícita y directa: "Solo una cosa, no muestres la cu@*"**, haciendo referencia a su parte intima baja.



Gracias a este empujón basado en la sabiduría y experiencia de Vergara, la artista decidió seguir adelante con su sesión de portada.

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