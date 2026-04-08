Chepa Candela: Elene Rose dizque anda asando varios conejos a la vez

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¡!Buenaaasss, buenasss!!… y, una vez más, les doy la bienvenida a esta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo… jaaamáaasss igualada del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo (¡ná guará!) el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte…

Venevisión

Y como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, enseguida paso a batirles que quienes pensaban que el Miss Universo se iría de VENEVISIÓN y pasaría a manos de otra gente… ¡Pelaron patín!, pues resulta y acontece que de la misma directiva del “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, recibieron la notificación de que la franquicia les será renovada el próximo mes de noviembre, cuando se vence el contrato que firmaron hace cinco años… por lo que dicho canal seguirá conservando los derechos del certamen que hasta el mismísimo Osmel Sousa (Y su combo: léase: Jesús Tovar, Jacqueline Aguilera y Esteban Velásquez) pretendía arrebatarles… ¡Sííí, señores!… Según la onda captada por mis camataguas, desde las más altas esferas del canal de la Colina llegó la orden de no permitir que otra empresa venezolana se quedara con el derecho de enviar la candidata criolla al referido certamen que este año arriba a su edición número 75 y que además se pagara, ¡sin regateo!, el costo total de la franquicia, el cual sobrepasa la friolera de los 120 mil dólares por año, negocio que, les repito, se cerrará a finales de noviembre luego de elegirse a la nueva Miss Universo y la mexicana Fátima Bosh corone a su sucesora… De manera que quienes pensaban que el Miss Universo desaparecería del mapa de Venevisión, “si con ese sueño despertaron, que vuelvan a dormirse”… porque el evento seguirá con dicha planta por cinco años más.

Por cierto, que el Miss Universo sigue en las manos del mexicano Raúl Rocha, y eso de que el certamen había sido adquirido por el empresario filipino Luis Chavit Singson fue un rumor que echaron a rodar los interesados en comprarlo, quienes al parecer pagaron una campaña de prensa para que la “bola” recorriera el mundo misérico… y finalmente la cosa quedó en una olla mal montada, pues no les funcionó la tramoya…

Elena Rose

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la cantante ELENA ROSE anda “jugando tres y dos” con varios galanes de la música a la vez, ya que la han vinculado con Beto Montenegro, vocalista del grupo Rawayana, con quien comparte el tema "Luna de miel", y quien está divorciado… y no tiene mujer, lo cele… pero también la están relacionando con Danny Ocean, por quien suelta la baba, y para que no quedaran dudas de que la susodicha parece insaciable, ahora la asocian con el tal Alleh, el compañero de Yorghaki… ¿Entonces, mijita?... Esos son los machos a los que Elena Rose, ique, les tiene los ojos puestos… ¿Con cuál de ellos se quedará?…

Javir Halamadrid

Yyy como en las redes sociales es donde más “se cuecen las habas”, me llegó la onda de que el “influencer” JAVIER HALAMADRID ¡soltó la lengua! para dejar claro que no le gusta el formato de reality show que, como el arroz blanco, abunda en la plataforma 2.0, pues según dijo, ese tipo de contenido es vacío, fatuo y no entretiene, lo que para muchos no es más que una “indirecta-directa” hacia su archienemigo Marko Musica, quien está luchando por salvar ese invento llamado "El desastre de Marko", ¡digo! “El desorden de Marko”, que no termina de dar pie con bola, ya que ni sus mismos seguidores (que son miles) entienden ese pastiche que este otro famoso influencer quiere meterle a la gente por la pepa de los ojos… El caso es que Javier “no sé qué cosa” disparó su dardo… y para muchos no hay duda hacia quién fue dirigido… ¡Aaayyy, Maracay!

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