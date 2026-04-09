Así se ven 16 años de amistad: Jaden Smith y su conmovedor mensaje sobre Jackie Chan

Suscríbete a nuestros canales

El actor le dedicó un emotivo saludo al intérprete de artes marciales por su cumpleaños número 72, resaltando el impacto que tuvo en su vida.

En 2010, Jaden Smith y Jackie Chan compartieron pantalla en la producción The Karate Kid, una nueva versión del clásico de artes marciales que llevó la historia a un contexto contemporáneo.

En la cinta, Smith interpretó a Dre Parker, un adolescente que se traslada a China junto a su madre y debe adaptarse a un entorno completamente distinto. Allí conoce al señor Han, personaje interpretado por Chan, quien se convierte en su maestro de kung-fu y figura de apoyo durante su proceso de adaptación.

La producción tuvo una amplia difusión internacional y consolidó la presencia de Jaden Smith en el cine desde una edad temprana, mientras reforzó la imagen de Jackie Chan en Hollywood como actor ligado a historias de acción y enseñanza.

El mensaje de cumpleaños que reactivó el recuerdo

Con motivo del cumpleaños número 72 de Jackie Chan, Jaden Smith compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó gratitud hacia el actor por su influencia durante el rodaje de la película.

En su publicación, Smith recordó que Chan le transmitió enseñanzas que aún conserva y lo describió como una figura clave en su desarrollo personal dentro de la industria del entretenimiento. También lo reconoció como una persona que tuvo un impacto importante en su vida desde aquella experiencia compartida.

El mensaje incluyó una felicitación directa y el deseo de volver a coincidir, lo que rápidamente generó atención en plataformas digitales.

Reacciones y recuerdo del proyecto

La publicación de Jaden Smith fue ampliamente difundida en redes sociales, donde usuarios retomaron escenas y momentos de The Karate Kid, resaltando la relación entre ambos personajes dentro y fuera de la ficción.

El interés por la película volvió a resurgir entre seguidores, quienes recordaron la dinámica entre el joven aprendiz y su maestro en la historia, una conexión que marcó la narrativa del filme y que ahora fue evocada nuevamente a través del mensaje del actor.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube