¿Nuevo romance a la vista? Joe Jonas presume su amor por el Caribe: detalles

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El cantante estadounidense Joe Jonas sorprendió a sus seguidores al confirmar su romance con Tatiana Gabriela a través de su cuenta de Instagram. Además, la pareja aprovechó un reciente viaje a Puerto Rico, país de origen de ella, para mostrarse más cariñosa que nunca.



Si bien, durante esta escapada romántica, Tatiana no solo robó el corazón del músico, sino que también funcionó como su tutora personal, ayudándolo a practicar su español. Por su parte, Joe compartió la prueba definitiva de su noviazgo mediante una serie de fotografías tipo photobooth dentro de su álbum de viaje, validando las sospechas que circulaban en redes desde hace semanas.



Dentro de este contexto, el artista también incluyó clips junto a ella en su último vlog de YouTube, permitiendo que sus fans vean de cerca la química que comparten. Sin duda, Joe atraviesa un momento de mucha felicidad y no teme gritarlo a los cuatro vientos.

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