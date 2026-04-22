Una noche de coronaciones y homenajes inesperados: asi llega la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

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La gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 se celebra este jueves en Miami con una de sus ediciones más esperadas. El evento reúne a destacadas artistas de la industria en una ceremonia que será transmitida por televisión y plataformas digitales, y que tiene como uno de sus momentos principales la entrega del reconocimiento a Rosalía como “Mujer del Año”.

La premiación se presenta como un espacio dedicado a resaltar el papel de las mujeres en la música latina, reuniendo a intérpretes de distintas generaciones y estilos en una misma noche.

Rosalía encabeza la lista de homenajeadas

Rosalía será distinguida como “Mujer del Año”, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por Billboard dentro de esta ceremonia. El galardón se entrega a artistas con impacto internacional y una influencia destacada en la evolución de la música contemporánea.

La cantante española llega a esta distinción en medio de una carrera consolidada a nivel global, con presencia constante en escenarios internacionales y una propuesta musical que ha trascendido fronteras.

Reconocimientos a figuras consolidadas de la música latina

La ceremonia también rendirá homenaje a varias artistas con trayectorias influyentes dentro de la música en español. Gloria Trevi recibirá el premio a la “Trayectoria Artística”, en reconocimiento a su carrera de décadas dentro del pop latino.

Ivy Queen será distinguida como “Pionera”, resaltando su papel en el desarrollo y visibilidad del género urbano femenino desde sus inicios.

Becky G, por su parte, será reconocida con el galardón “Impacto Global”, destacando su alcance internacional y su conexión con audiencias diversas.

Premios a la evolución y nuevas generaciones

Julieta Venegas recibirá el premio a la “Excelencia Artística”, mientras que Joy, del dúo Jesse & Joy, será reconocida con el galardón “Espíritu de Cambio”, por su contribución a la música y su evolución dentro de la industria.

La española Lola Índigo será premiada en la categoría “Evolución”, mientras que la artista puertorriqueña Young Miko recibirá el reconocimiento “Artista Imparable”, una categoría enfocada en nuevas figuras con crecimiento destacado.

Chiquis estará al frente de la conducción

La cantante y empresaria Chiquis será la encargada de conducir el especial televisado de la gala. El programa tendrá una duración de dos horas y será transmitido en vivo para el público en Estados Unidos y otros territorios a través de televisión y plataformas digitales.

Una gala centrada en el papel de la mujer en la música latina

La edición 2026 de Billboard Mujeres Latinas en la Música reúne a artistas consagradas y nuevas voces en una misma celebración. La ceremonia busca destacar el impacto femenino en la industria musical, reconociendo tanto trayectorias históricas como el crecimiento de nuevas generaciones.

Con una combinación de homenajes, premios y presencia de figuras influyentes, la gala se posiciona como uno de los eventos más relevantes del calendario de la música latina.

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