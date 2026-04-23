Video: ex reina de belleza de Baja California es asesinada por su suegra

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La comunidad de Baja California se encuentra consternada tras el ataque armado perpetrado contra Carolina Flores Gómez, reconocida por haber ostentado la corona estatal de Miss Teen Universe en 2017. El suceso tuvo lugar el pasado 15 de abril de 2026 en el interior del departamento que la modelo compartía con su familia política. Según los reportes preliminares de las autoridades locales, la principal sospechosa de la agresión es la suegra de la víctima, quien presuntamente habría accionado un arma de fuego tras una disputa doméstica cuyas causas aún están bajo reserva sumarial.

Evidencia digital y el reclamo del esposo

El caso ha cobrado una dimensión mediática masiva tras la difusión de un video captado minutos después del incidente. En el material audiovisual, se observa al esposo de Carolina Flores cargando a su hijo pequeño en brazos mientras grita con desesperación: “¿Qué hiciste, mamá?”. Este registro, que ya forma parte de la cadena de custodia de la fiscalía, ha sido clave para establecer la presunta responsabilidad directa de la madre del joven en el ataque. Testigos presenciales indicaron que el ambiente en el edificio era de alta tensión antes de escucharse las detonaciones, lo que sugiere un conflicto prolongado entre los integrantes de la vivienda.

Estado de salud y curso de la investigación

Carolina Flores Gómez fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde su estado de salud es monitoreado de cerca por especialistas. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado las diligencias correspondientes bajo los protocolos de tentativa de feminicidio u homicidio, dependiendo de la evolución del caso.

Además de su paso por los certámenes de belleza, Flores Gómez fue una figura activa en redes sociales y en proyectos de emprendimiento local. Las autoridades han solicitado el resguardo de la escena y la toma de declaraciones de los vecinos, mientras se define la situación jurídica de la suegra, quien se encuentra bajo custodia.

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