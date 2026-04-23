¿Se viene un divorcio? Pepe Aguilar responde a los rumores de ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

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La incertidumbre sobre el futuro sentimental de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha alcanzado un nuevo punto crítico este miércoles. Reportes recientes sugieren que la pareja ha decidido posponer su boda, originalmente programada para el próximo mes de mayo, debido a una crisis de confianza. Según trascendió, el descontento de la intérprete de "Qué Agonía" se habría originado tras la participación de la modelo Dagna Mata en el video "Un Vals", cuya apariencia física ha sido comparada insistentemente con la de Cazzu, expareja de Nodal. Esta situación, sumada a los reclamos laborales de la modelo, habría sido el detonante para que la "Princesa del Regional Mexicano" pusiera un freno a los preparativos nupciales.

La firme postura de Pepe Aguilar: "Pregúntale a ella"

Abordado por las cámaras del programa Ventaneando durante una cita ecuestre en la capital mexicana, Pepe Aguilarmostró una actitud defensiva y tajante ante los cuestionamientos sobre los cambios en la vida personal de su hija. El intérprete dejó claro que no intervendrá públicamente en los asuntos privados de la pareja. “Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela”, respondió el artista al ser consultado sobre la cancelación de la boda.

Ante la insistencia de la prensa, Pepe Aguilar mantuvo su postura firme mientras caminaba por el recinto, limitándose a responder: “Te acabo de preguntar, acabo de contestar”, cerrando cualquier posibilidad de profundizar en el estado anímico de su hija.

Actividad familiar en medio de la tormenta mediática

A pesar de la presión de los medios, la familia Aguilar intentó proyectar una imagen de normalidad durante el evento. Pepe estuvo acompañado por su esposa, Aneliz Aguilar, quien animó públicamente las participaciones de su marido y de su hijo, Leonardo Aguilar. Este último fue el encargado de interpretar el Himno Nacional en la apertura de la jornada, manifestando ante la prensa su satisfacción por el desempeño vocal a pesar de las dificultades técnicas del sonido.

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