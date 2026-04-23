Caracas recibe a Lorna Cepeda y Natalia Ramírez: Las estrellas de "Betty, la Fea" aterrizan en el país

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La capital venezolana recibe a dos grandes de la actuación: Lorna Cepeda y Natalia Ramírez. Conocidas mundialmente por sus icónicos papeles de Patricia Fernández y Marcela Valencia en “Yo soy Betty, la Fea”, llegan a Caracas bajo una premisa completamente distinta. Aunque en la ficción fueron las antagonistas más famosas de la televisión, en la vida real su estrecha amistad es el motor de “¡Muertas de la Risa!”, una comedia que ha cosechado éxitos en diversos países de Latinoamérica y que finalmente aterriza en suelo venezolano para demostrar la vigencia de su química escénica.

Una morgue, enredos y humor negro

La trama de la obra presenta una situación tan absurda como hilarante: Carmen Chivata y Caroline Lion (interpretadas por Cepeda y Ramírez) coinciden en una morgue tras ser citadas para reconocer al que fue su pareja. A partir de este encuentro, la pieza entrelaza secretos compartidos y revelaciones inesperadas que obligan a los personajes —y al público— a reflexionar sobre la lealtad, la amistad y, fundamentalmente, el valor del amor propio. La obra utiliza el humor negro como vehículo para transitar temas profundos, garantizando risas constantes sin perder la calidez humana que caracteriza el trabajo de ambas intérpretes.

Logística y coordenadas del evento

El Centro Cultural Chacao se convierte en el epicentro cultural de la capital con esta doble jornada de funciones:

Fechas: Viernes 24 de abril (8:00 p.m.) y sábado 25 de abril (5:00 p.m.).

Precios y categorías: Las entradas oscilan desde los 40 USD en balcón hasta los 150 USD en la categoría VIP, la cual incluye un exclusivo Meet & Greet con las actrices.

Facilidades de pago: Pensando en el público local, la productora ha confirmado que se acepta Cashea para la adquisición de boletos.

Puntos de venta: Disponibles en las taquillas del teatro, en el stand de Fiesta Ticket en el CCCT y a través de su plataforma web oficial.

Un fenómeno cultural en 2026

La visita de Lorna y Natalia no solo destaca por el valor artístico de la obra, sino por lo que representan para la industria regional. Su presencia eleva el estándar de las producciones internacionales que visitan el país.

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