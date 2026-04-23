Dua Lipa y Callum Turner reavivan rumores de boda: este es el destino que ya suena para su gran día

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Dua Lipa y Callum Turner vuelven a ocupar titulares internacionales luego de que medios italianos difundieran versiones sobre una posible boda en Palermo, Sicilia, durante el próximo mes de septiembre. La información ha despertado gran atención en redes sociales y en la prensa del entretenimiento, especialmente por el nivel de exclusividad que rodearía la celebración.

Según los reportes, un resort de lujo habría sido reservado por completo para recibir a los asistentes, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una ceremonia privada con invitados del mundo de la música, el cine y la moda.

Palermo, el destino señalado para la celebración

Las versiones publicadas en Italia apuntan a que la pareja habría elegido Palermo como sede de su posible enlace matrimonial. La ciudad siciliana se ha convertido en uno de los destinos más cotizados de Europa para bodas privadas de celebridades y eventos de alto perfil.

De acuerdo con esas informaciones, las actividades principales estarían previstas entre el 5 y el 7 de septiembre, aunque no se descarta que los festejos se extiendan por varios días adicionales.

Un resort exclusivo reservado en su totalidad

Uno de los detalles que más llamó la atención en los reportes es que un complejo turístico de lujo habría sido apartado completamente para la ocasión. Este tipo de logística suele emplearse en bodas privadas donde se busca máxima discreción y control de acceso.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el nombre del lugar ni los términos de la reserva, pero la noticia incrementó la expectativa en torno al supuesto evento.

Lista de invitados que ya genera conversación

Entre las figuras mencionadas como posibles asistentes aparecen nombres reconocidos de la música y la moda internacional. En la lista difundida figuran Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean, Elton John y Donatella Versace.

También se menciona la posible presencia de integrantes de BLACKPINK, además de Harry Styles y Cher, lo que convertiría la celebración en uno de los encuentros sociales más comentados del año.

La visita previa que reforzó los rumores

Las especulaciones cobraron más fuerza al recordarse que Dua Lipa visitó Palermo en julio de 2025 junto a Callum Turner. Ese viaje fue interpretado por algunos seguidores como una señal del vínculo especial que ambos mantienen con la ciudad.

Desde entonces, cada nueva aparición de la pareja ha sido seguida con atención por fanáticos y medios internacionales.

Aún Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado públicamente planes de boda ni detalles sobre una posible ceremonia en Italia. La información proviene de reportes de prensa y versiones surgidas en medios locales.

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