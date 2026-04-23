Chepa Candela: La Melodía Perfecta quiere fumar la pipa de la paz con Nacho

¡¡Hooolaaa, queridill@s!! ¿Y cómo andan todos mis consecuentes… (y los que no son también)?… Como de costumbre, ¡heme aquí!, en este ¡“taqui-qui-taqui”! de las teclas, procesando lo más “hot, hot” (entiéndase: ¡calientico, calientico!) de esta “fauna farandulera”, cuyos especímenes dan baaasstaaanteee tela para cortar…

Fey

Y como para sacarle ¡hasta la última hebra! Para eso me tienen aquí. Corto este preámbulo para contarles que, a pesar de no haberle dejado ganancias suculentas a los empresarios que la trajeron, la visita de FEY a nuestros lares fue todo un suceso, pues muchos fueron los medios que se desvivieron por entrevistarla para que echara el cuento de su prolongada ausencia al país… Entre esos medios que le dieron trato de estrella estuvo Venevisión, donde grabó un programa especial para Sábado Sensacional, conducido por Henry Silva, allí la susodicha cantó, bailó y además le recordaron por videos su historia en el canal de la colina y demás pasajes personales…La grabación fue en total y absoluto secreto, pues nadie podía saber lo que pasaba allí, motivo por el cual a los invitados especiales les mandaron a guardar sus celulares para que no se filtrara nada, ya que todo ese “chorizo” lo tienen preparado para un especial que transmitirán dentro de poco, el cual será anunciado “con bombos y platillos” en lo que vendría a ser la “resurrección” del kilométrico de Venevisión, que sigue condenado a morir… ¿Será que Fey se convertirá en su “tabla de salvación”?

La melodía perfecta

Yyy siguiendo en la onda musical, les bato que los integrantes de LA MELODÍA PERFECTA, entiéndase Gio y Gabo, decidieron dejar la pelea legal que tenían con Nacho por la autoría del tema “Happy, happy” que escribieron los hermanitos en cuestión, y el cual, según ellos, el susodicho se los arrebató para que lo grabaran sus hijos, sin darles el crédito exigido, causando un “atajaperro” que pasó a manos de abogados… y hasta de demanda y todo se habló… Bueno, “más fue la bulla que la cabuya”, pues todo eso quedó en amenazas e intenciones, ya que Gabo, ique, por respeto a los niños del cantante, ordenó a sus asesores legales que le echaran tierra al rollo, que dejaran todo eso hasta ahí… aunque, ojo, supuestamente la tenían todo a su favor y de proceder contra el Nacho le hubieran sacado una buena “tajada” por violación de derecho autoral… El caso es que el “vaporón” quedó en pura pataleta, porque tanto el Gio como el Gabo quieren llevar la fiesta en paz… Ique no quieren andar “enguerrillados” con nadie… Ay, sí, cualquiera cae que son unos angelitos…

Reggi El Auténtico

Yyy como hoy ando sumergida en “honduras musicales”, también les bato que REGGI EL AUTÉNTICO (¿Les suena ese nombrecito?) “después que mató al tigre le tuvo miedo al cuero”, ya que luego de armar toda aquella “llorona” en las redes sociales, con el cuento de su separación (recuerden que estuvo casado con una dama llamada Tata Suárez, de quien tiene una niña de lo más bonita), ahora le huye a la prensa… y no puede oler un fablistán cerca, porque sale corriendo ¡“como alma que lleva el diablo”!…tal como sucedió recientemente en el lanzamiento del nuevo disco de Chino y Nacho, donde estaban “Raquel y todo aquel”… y cuando algunos periodistas intentaron abordarlo para que hablara de su divorcio, se hizo el “sueco”, dejando a más de uno ¡“con los ojos claros y sin vista”!… y el micrófono abierto y las ganas de saber que sucedió realmente con su fallido matrimonio…y ahora yo pregunto, así como quien no quiere la cosa: Si el cantante de marras no quiere que le toquen la tecla de su vida privada, ¿para qué carrizo la ventila en los medios digitales?...

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