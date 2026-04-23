¿Estará Bad Bunny? Estos son los artistas más escuchados en la historia de Spotify

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Spotify publicó este jueves un informe sin precedentes donde reúne, por primera vez, los contenidos con mayor alcance en toda su trayectoria. En este sentido, la compañía utilizó datos acumulados de millones de usuarios globales para identificar las canciones, discos, podcasts y audiolibros que han perdurado en el tiempo hasta integrarse en la vida cotidiana de las personas, según informó EFE.

Los protagonistas de la música



Taylor Swift ocupa la primera posición como la artista más escuchada de la historia en la plataforma. Bad Bunny le sigue en el segundo puesto, mientras que Drake, The Weeknd y Ariana Grande completan el quinteto principal. Otros nombres como Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West cierran el grupo de los diez primeros. Por su parte, el colombiano J Balvin destaca en el puesto número 15, según añadió EFE.



En la categoría de canciones, “Blinding Lights” de The Weeknd encabeza la lista. Le acompañan éxitos internacionales como “Shape of You” (Ed Sheeran), “Sweater Weather” (The Neighbourhood), “Starboy” (The Weeknd y Daft Punk) y “As It Was” (Harry Styles).



Si bien, el ranking de los 20 temas más populares cierra con “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, resaltando la ausencia de temas en español en este apartado específico.

El dominio en álbumes y podcast



Por su parte, Bad Bunny retoma el liderazgo en el apartado de álbumes con "Un Verano Sin Ti". El top 5 de esta categoría muestra una mezcla de pop, reguetón y hip-hop con trabajos como "Starboy" (The Weeknd), "÷ (Deluxe)" (Ed Sheeran), "Sour" (Olivia Rodrigo) y "After Hours" (The Weeknd). Otros discos relevantes incluyen "Lover" de Taylor Swift en la posición 8 y "Mañana Será Bonito" de Karol G en la 14.



Con respecto a los podcast, "The Joe Rogan Experience" mantiene su hegemonía como el programa más seguido. La producción alemana "Gemischtes Hack" y la estadounidense "Crime Junkie" ocupan los siguientes lugares. No obstante, el talento latinoamericano también figura en este listado: los mexicanos "Relatos de la noche" y "La Cotorrisa" alcanzan los puestos 10 y 15 respectivamente, mientras que el brasileño "Não Inviabilize" se sitúa en el número 12, según destacó EFE.

El crecimiento de los audiolibros



El informe también señala el auge de los audiolibros. Títulos de fantasía y clásicos como "A Court of Thorns and Roses" de Sarah J. Maas y "El señor de los anillos" de J.R.R. Tolkien lideran las preferencias. Asimismo, obras de no ficción y memorias como "Sapiens" de Yuval Noah Harari y "The Woman in Me" de Britney Spears consiguen posiciones destacadas dentro de este formato en expansión, reseñó EFE.

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