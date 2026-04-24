Arranca el Autofest: sector automotriz presenta sus mejores vehículos

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Desde el 24 al 26 de abril, Caracas se convierte en el epicentro de la industria automotriz con una nueva edición del Autofest, un evento de exhibición que cuenta con las marcas que movilizan al venezolano.

Raquel Daher, representante de Autofest Venezuela, destacó que esta edición viene cargada de "muchísimo color y nuevas experiencias".

David Urdaneta / 2001

"Contarles lo que tenemos es complicado porque me pueden faltar cosas", afirmó, invitando a los amantes de los carros a vivir una experiencia inmersa de todos los nuevos lanzamientos.

La expo cuenta con más de 50 marcas del sector automotriz, incluyendo vehículos 0 km, motos, accesorios y servicios bancarios para financiamiento.

La cita es en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) entre este viernes, sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche.

David Urdaneta / 2001

¿Qué trae el sector automotriz para el país?

Para Antonio Núñez, director de KIA Venezuela, el Autofest es ya una cita obligatoria. En su tercera participación consecutiva, la marca reafirma su compromiso con el mercado local bajo el respaldo del Grupo Empresarial El Juri.

"Venimos de ganar la mejor operación del mundo en Colombia y traemos esa misma filosofía a Venezuela. Kia llegó para quedarse", enfatizó Núñez.

Actualmente cuentan con presencia en Caracas, Valencia y Maracaibo, por ello la marca anunció próximas aperturas en Mérida, Puerto Ordaz y Maturín.

Además, se encuentran en fase de culminación con concesionarios en Margarita, Puerto La Cruz y Barquisimeto.

La propuesta de KIA en el país se enfoca en movilidad inteligente, tecnología de punta y accesibilidad para todos los segmentos del mercado venezolano.

Nuevos vehículos

Volkswagen, representada por Tommy Alonso Group, aprovechó la vitrina del Autofest para conectar con una audiencia que suma ya 25 años de trayectoria en el país.

Alejandro Maya, gerente comercial en Venezuela, destacó la fidelidad del usuario de la marca.

"Volkswagen es una especie de culto; quien ha tenido uno sabe exactamente qué esperar", señaló Maya.

La gran noticia de la marca es el lanzamiento oficial del New Icon de Volkswagen: el Teramont, un vehículo posicionado como el mejor vendido en su segmento en Latinoamérica y que ahora llega para robustecer el catálogo local.

David Urdaneta / 2001

Esta exposición reúne a más de 50 marcas del sector, incluyendo concesionarios, fabricantes de motos, accesorios y servicios bancarios en un espacio de 9.500 metros cuadrados.

La expo se encontrará activa en la terraza del CCCT por tres días. Las entradas cuestan 7 dólares.

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