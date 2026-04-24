¡Triunfo en Singapur! Joven venezolano conquista el oro en Olimpiadas de Matemáticas: detalles

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Un estudiante venezolano logró una hazaña histórica al obtener la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur y las Escuelas Asiáticas 2026.

Esta competencia es reconocida como una de las pruebas académicas más exigentes del planeta, donde Ibrahim Rahwan sobresalió frente a una enorme cantidad de competidores de diversas nacionalidades.

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que el estudiante logró ubicarse entre los mejores tras medir sus conocimientos con más de 700 mil personas de 50 países. La autoridad destacó a través de sus canales oficiales que este logro coloca el talento nacional en lo más alto de la competencia más grande de Asia.

Innovación tecnológica para el turismo

Además de sus habilidades matemáticas, Ibrahim Rahwan incursionó en el mundo de la tecnología junto a su compañero Santiago Talavera. Ambos jóvenes, pertenecientes al Colegio Loyola Gumilla del estado Bolívar, desarrollaron un robot con inteligencia artificial llamado V-KI979.

El propósito de esta creación es servir como un guía bilingüe para fomentar las visitas de extranjeros y locales a los paisajes naturales del país.

Junto a él, también se reconoció el desempeño del alumno Joseph Pérez, quien tuvo una participación destacada durante las evaluaciones realizadas en esta importante cita de conocimientos.

Avances hacia las olimpiadas de robótica

Gracias al diseño de este robot humanoide, los adolescentes lograron clasificar a la fase regional de las Olimpiadas de Robótica. Este evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo en el estado Monagas.

La invención tiene la particularidad de comunicarse de forma fluida tanto en inglés como en español, permitiendo que las personas interactúen y reciban respuestas sobre destinos turísticos emblemáticos como el Salto Ángel y Canaima.

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