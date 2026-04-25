Cierres viales en Chacao este domingo 26 de abril: rutas alternas y horarios

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La Alcaldía de Chacao informó a través de sus redes sociales sobre una serie de restricciones viales que se aplicarán en este próximo domingo 26 de abril.

La medida responde a la organización de la Carrera - Caminata Loyola 5K, que recorrerá varias calles y avenidas principales del sector.

Dicha actividad recreativa busca fomentar el deporte en la comunidad, por lo que requiere el despeje de ciertas rutas para garantizar la seguridad de los corredores y peatones que participarán en el trayecto programado para el inicio del día.

Rutas afectadas por el evento

Los cierres parciales se concentrarán en tres arterias viales principales de la zona. Las autoridades indicaron que el paso estará restringido en la Avenida Los Chaguaramos, la Avenida Principal de La Castellana y la Avenida San Felipe.

De igual forma, las calles que conectan directamente con estos puntos también presentarán limitaciones de acceso mientras se desarrolla la actividad.

Horario de las restricciones

El operativo de seguridad y tránsito comenzará a las 6:30 de la a.m y se estima que las vías sean liberadas totalmente a las 9:00 de la a.m. Durante este intervalo de tiempo, el flujo vehicular será desviado, por lo que se recomienda a quienes necesiten trasladarse por el municipio buscar opciones de circulación diferentes a las mencionadas anteriormente.

Rutas alternas

Para circular por el municipio Chacao durante el horario de la carrera, puedes utilizar las siguientes vías alternas que suelen mantenerse operativas para conectar con otros sectores:

Avenida Boyacá (Cota Mil): es la mejor opción si necesitas atravesar la ciudad de este a oeste (o viceversa) sin entrar en las zonas internas de La Castellana o Altamira.

es la mejor opción si necesitas atravesar la ciudad de este a oeste (o viceversa) sin entrar en las zonas internas de La Castellana o Altamira. Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo): se mantiene como la ruta principal para bordear el municipio por el sur y evitar las interrupciones en las avenidas internas.

se mantiene como la ruta principal para bordear el municipio por el sur y evitar las interrupciones en las avenidas internas. Avenida Francisco de Miranda: funciona para conectar con los sectores de Chacao centro y El Rosal.

funciona para conectar con los sectores de Chacao centro y El Rosal. Avenida Andrés Bello: permite conectar La Castellana con las zonas de La Florida y Sabana Grande hacia el oeste.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a planificar sus rutas con anticipación para evitar retrasos.

Se sugiere el uso de vías alternas y estar atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad que estarán desplegados en los puntos de cierre para orientar a los usuarios y asegurar que el evento deportivo transcurra sin incidentes.

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