Habrá concentraciones en Caracas el 30 de abril y 1 de mayo: puntos y recorrido

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Para este cierre de mes e inicio de mayo, han convocado a una jornada de movilizaciones que culminarán en la capital.

Estas actividades marcan el cierre de la Gran Peregrinación por una Venezuela sin sanciones y en paz, y se enmarcan en las celebraciones por el Día Internacional del Trabajador.

. Jueves 30 de abril

La Gran Movilización hacia Caraca, servirá como antesala a los anuncios económicos previstos para el 1 de mayo, enfocados en el ingreso de los trabajadores y la agenda productiva nacional.

Viernes 1 de mayo

Esta será la actividad principal para conmemorar el Día del Trabajador y acompañar los anuncios salariales previstos.

Punto de Salida: Plaza San Martín (Parroquia San Juan).

Punto de Llegada: Estación del Metro La Paz (Parroquia El Paraíso).

La movilización recorrerá la Avenida San Martín en su totalidad hasta conectar con la zona de La Paz.

Se ha confirmado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez acompañará el cierre de esta jornada.

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