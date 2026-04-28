Delcy Rodríguez anuncia este plan para recuperar el sistema eléctrico de Carabobo

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció un plan estratégico de reactivación energética diseñado para apuntalar el motor industrial de la región.

La mandataria enfatizó que la recuperación de la estabilidad eléctrica es la pieza clave para que la plataforma manufacturera carabobeña, considerada una de las más poderosas del país, alcance su máximo potencial.

Acompañada por el gobernador Rafael Lacava, Rodríguez subrayó que, aunque los resultados requieren procesos técnicos complejos, el impacto positivo comenzará a percibirse durante el presente año.

Foco en Planta Centro y Josefa Camejo

El plan de recuperación se centra en dos proyectos de envergadura que buscan inyectar una cantidad significativa de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y, específicamente, a la zona industrial del centro del país.

Planta Centro: Se ejecutan labores críticas en la Máquina 6, la cual está proyectada para alcanzar una generación de 600 megavatios.

Josefa Camejo: De igual forma, se trabaja en la estabilización de esta planta para que aporte 150 megavatios adicionales al sistema.

“Nosotros no descansamos. La máquina 6 de Planta Centro quedará a 600 megavatios y Josefa Camejo quedará a 150 megavatios. Las soluciones no son de un día para otro, pero yo sé que este año nosotros lo vamos a ver y el estado Carabobo se va a beneficiar”, afirmó la presidenta encargada.

Recuperación del parque industrial

Rodríguez destacó que Carabobo posee una infraestructura industrial histórica que debe ser recuperada al 100%. Para lograrlo, el Gobierno Nacional ha priorizado la atención de los servicios básicos, agua, electricidad y vialidad, como soporte fundamental para las empresas y comunidades.

“Aquí hay sectores productivos, estamos en un estado Carabobo con una plataforma industrial de las más poderosas que hemos tenido en nuestro país. Hay que recuperarla al 100% y por eso trabajamos sin descanso”, puntualizó ante los representantes de los diversos sectores presentes.

Estado Mayor de Servicios Públicos

La visita de la mandataria también sirvió para consolidar la estructura del Estado Mayor de Servicios Públicos en la entidad, que fue instalada el pasado 26 de abril con el fin de agilizar la respuesta a las denuncias de las comunidades y coordinar las reparaciones estructurales en tiempo récord.

De acuerdo con una nota de prensa la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios a cargo del ingeniero Juan José Ramírez, esta instancia junto a las autoridades regionales encabezadas por Lacava, articularán trabajos necesarios para garantizar los servicios clave como agua, electricidad, transporte, gas y telecomunicaciones.