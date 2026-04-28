Prohiben estacionar vehículos en reconocida avenida de Caracas: monto de la multa

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Las autoridades en la ciudad Capital, implementaron una nueva restricción vial que prohíbe estacionar vehículos para no obstaculizar una vía central.

La medida se extiende a la avenida Universidad, específicamente en el tramo que comprende desde la esquina de Coliseo hasta la esquina de San Francisco.

Dicha decisión busca reducir el fuerte congestionamiento vehicular que afecta diariamente y garantizar que el tránsito fluya con mayor orden y seguridad para todos.

Detalles sobre la prohibición

Durante un reporte para Noticiero Televen, el primer oficial Nedison González informó que la medida ya se encuentra en plena vigencia y se apoya en el marco legal, el cual sanciona a cualquier ciudadano que bloquee el paso de carros o peatones.

Para asegurar el cumplimiento de la norma, la zona fue señalizada con diversos parales y conos que indican que se trata de un área de remolque, advirtiendo a los conductores sobre las consecuencias de ignorar la prohibición.

Multas y sanciones

Quienes decidan dejar sus vehículos en este trayecto de la avenida Universidad se enfrentan a sanciones económicas que equivalen a 30 euros. Según lo establecido en el artículo numeral 7 de la normativa de tránsito, el objetivo es evitar que se obstaculice el paso libre por las calles y las aceras, por lo que los funcionarios estarán vigilantes para aplicar los correctivos necesarios a los infractores.

Restricciones de carga y descarga

La nueva ordenanza no solo afecta a los vehículos particulares, sino que también regula las actividades comerciales en el sector. A partir de ahora, queda terminantemente prohibido realizar labores de carga y descarga de mercancía sin contar con los permisos correspondientes.

Con esto se pretende eliminar las paradas indebidas de camiones que suelen reducir el espacio de circulación en las horas de mayor movimiento comercial.

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