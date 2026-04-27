¡Éxito rotundo!: El talento tachirense conquistó Caracas de la mano del Banco Sofitasa

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La Sala Simón Bolívar del Centro Social por la Música, en Quebrada Honda, vibró este domingo 26, bajo el temple de los Andes venezolanos. En una jornada marcada por la excelencia, el Sistema Táchira ofreció un concierto magistral que puso en pie a la capital, un logro alcanzado gracias al patrocinio estratégico de Banco Sofitasa.

Para el Banco Sofitasa, este evento representa la consolidación de su misión de apoyo al talento nacional. Al facilitar el traslado y la logística de esta numerosa delegación, la institución reafirma que su labor va mucho más allá de los servicios financieros, posicionándose como un pilar fundamental en la promoción de la cultura y la disciplina de nuestra juventud.

El evento superó todas las expectativas, materializando meses de intensa preparación en una presentación que ya se cataloga como un hito para el intercambio cultural regional. Con el respaldo de la institución financiera, 150 jóvenes músicos demostraron por qué nuestra entidad sigue siendo el semillero artístico más brillante del país.

​La gala fue una exhibición de versatilidad y disciplina técnica. El Coro Sinfónico Regional del Táchira, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional "Ríos Reyna" y la Orquesta Regional Alma Llanera cautivaron a los asistentes con un repertorio que recorrió desde la complejidad sinfónica hasta nuestras raíces más profundas.

La impecable dirección de los maestros Omar Chacón, Yusmarvit Gómez y Ramón Moncada fue el hilo conductor de una tarde donde el orgullo tachirense fue el protagonista.

La ovación prolongada del público caraqueño fue el mejor cierre para esta alianza que dejó claro, una vez más, que el talento de nuestra tierra no tiene fronteras.

​Banco Sofitasa impulsa el éxito del talento tachirense en los escenarios de la capital

​ En una demostración de compromiso con el desarrollo cultural y el fortalecimiento del talento nacional, el Banco Sofitasa hizo posible la destacada presentación del Sistema Táchira en la Sala Simón Bolívar del Centro Social por la Música, en Quebrada Honda, el pasado 26 de abril.

Para el Banco Sofitasa, esta iniciativa forma parte de su visión de responsabilidad social, orientada a brindar oportunidades que transformen el esfuerzo de las nuevas generaciones en logros tangibles para el país. Al respaldar estas expresiones de alto nivel, la institución reafirma su rol como un motor activo en la promoción de los valores que definen la identidad nacional.

El evento, que reunió a más de 150 músicos en escena, marcó un hito en el intercambio cultural regional, permitiendo que la excelencia artística de los Andes venezolanos se proyectara con éxito en el escenario más emblemático de la capital. Gracias al patrocinio decidido de la institución financiera, los jóvenes artistas materializaron meses de disciplina y preparación técnica en una gala que recibió el reconocimiento de la audiencia caraqueña.

​La participación de las agrupaciones de élite del estado Táchira —el Coro Sinfónico Regional, la Orquesta Sinfónica Juvenil "Ríos Reyna" y la Orquesta Regional Alma Llanera— bajo la dirección de los maestros Omar Chacón, Yusmarvit Gómez y Ramón Moncada, evidenció la versatilidad y el alto nivel del semillero artístico andino.

Con esta exitosa presentación, Banco Sofitasa trasciende su gestión bancaria para consolidarse como un aliado estratégico de las artes. El evento no solo fue un tributo a la disciplina de los jóvenes del Sistema, sino también un recordatorio de que la colaboración entre la empresa privada y los proyectos culturales es fundamental para el crecimiento de la sociedad venezolana.

Una vez más, la institución financiera cumple con su propósito de estar cerca de la gente, demostrando por qué, tras décadas de trayectoria, sigue siendo "más que un banco, tu casa",

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