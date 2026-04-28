Alimentación

Bolsa de comida con 8 productos más pollo en Bs. 3.900: fecha y ubicación en Caracas

Por Yasmely Saltos
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 11:09 pm
Bolsa de comida con 8 productos más pollo en Bs. 3.900: fecha y ubicación en Caracas
Referencial

Bajo el lema “Leales a Nuestra Tierra”, habrá Mercado a Cielo Abierto en Carapita, donde se ofrecerá un combo alimentario con proteínas incluidas a un precio preferencial.

Esta venta se realizará en la Avenida Intercomunal de Antímano, específicamente en la Estación del Metro Carapita, el próximo domingo 3 de mayo, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

¿Qué incluye el combo por 3.900 Bs?

El paquete está diseñado para cubrir productos básicos de la canasta alimentaria e incluye:

  • Pollo (Proteína principal)

  • Harina de maíz (3 kg)

  • Arroz (1 kg)

  • Aceite

  • Azúcar

  • Granos (Arvejas)

  • Sardinas

  • Salsa de tomate

  • Sal

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