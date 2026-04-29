Buscan destituir al presidente de la Cámara Municipal de Baruta: Diego Padrón acusa a estos partidos

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El presidente del Concejo Municipal de Baruta, Diego Padrón, alertó sobre un presunto intento de remoción ilegal de la actual junta directiva.

Según el concejal, se ha presentado una propuesta para convocar a nuevas elecciones internas, una medida que califica como una “violación directa” a la normativa vigente y a la voluntad de los electores.

Padrón señaló que esta maniobra responde a una alianza política entre el partido “Fuerza Vecinal y el oficialismo”.

“Esto pues en una alianza de Fuerza Vecinal con el oficialismo que lamentamos y condenamos. Iremos ante las instituciones que debamos ir porque queremos que la verdad nos asista”, aseguró.

Ante esto, señaló que la propuesta de elegir una nueva directiva carece de base legal, debido a que el periodo de las autoridades actuales aún se encuentra vigente según el reglamento interno de debates.

“El reglamento es bien claro. En su artículo 37 señala que la duración de la junta directiva es por un año, directiva la cual fue electa en enero del presente año”, recordó Padrón.

Explicó que, según el artículo 42, solo se puede convocar a una nueva elección ante una "falta absoluta". Incluso en ese escenario, la ley establece un orden sucesorio: “Quien debe suplir al presidente es la primera vicepresidenta. Y, de no poder hacerlo, sería la segunda vicepresidenta”.

Por lo que denunció que la propuesta actual pretende remover a la directiva completa, lo cual describió como un acto que va “en contra de la ley, de la Constitución y de nuestros reglamentos internos”.

Defensa de la representación vecinal

Para el presidente de la Cámara, este movimiento no solo afecta a las autoridades del Concejo, sino que representa un agravio para los ciudadanos que participaron en los comicios municipales.

“Están yendo en contra de nuestros vecinos baruteños, quienes fueron los que nos eligieron para representarlos en este espacio”, concluyó Padrón.