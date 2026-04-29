ExpoEmpleo IESA 2026 en Caracas: conoce todos los detalles

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El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) anuncia la llegada de la ExpoEmpleo IESA 2026, un evento diseñado para llevar las carreras profesionales al siguiente nivel.

Los próximos 5 y 6 de mayo, la sede de San Bernardino, Caracas, se convertirá en el epicentro donde el talento de alto nivel y las empresas líderes del país buscarán el mejor talento para liderar la nueva etapa económica de Venezuela.

"Esta edición de la ExpoEmpleo rompe con el esquema de las ferias de empleo tradicionales. No se trata de un trámite para entregar papeles, sino de una plataforma de networking real y aprendizaje, donde los asistentes podrán participar en charlas exclusivas con expertos del IESA y de las empresas, para maximizar su perfil profesional", detalla el IESA.

El evento contará con transporte gratuito desde la estación de metro Bellas Artes y estacionamiento gratis para aquellos que decidan asistir en su vehículo particular.

PARA REGISTRO DE ASISTENTES A LA EXPOEMPLEO INGRESE AQUÍ

Al registrarse a través de la plataforma Goliiive, los participantes recibirán un código QR que les permitirá el acceso directo, eliminando las colas y esperas innecesarias.

Fecha: 5 y 6 de mayo de 2026.

5 y 6 de mayo de 2026. Horario: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

9:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: IESA, San Bernardino, Caracas.

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