Cobraba hasta 200 dólares por trámite: cae diseñador gráfico por falsificación de documentos en Caracas

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Un hombre de 51 años de edad resultó detenido por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Investigaciones científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), los funcionarios de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, detuvieron al sospechoso, quien quedó identificado como Richard Alexander Araujo Camacho.

Aprovechó sus conocimientos como diseñador gráfico para falsificar documentos

Se pudo conocer que el acusado tiene tiene registros por falsificación o participación en la venta de documentos falsos.

El hecho se registró en la localidad de La Pastora, Esquina Dos Pilitas, parroquia Altagracia, municipio Libertador, Caracas.

Las investigaciones permitieron determinar que Araujo aprovechaba sus capacidades profesionales en el área de diseño gráfico y el acceso no autorizado a insumos oficiales como sellos húmedos, troqueles y software de alta precisión, para falsificar documentos legales.

Cobraba hasta 200 dólares por documento

Entre la documentación que el hombre creaba de manera ilícita figuraban registros civiles, títulos universitarios y notarías.

A cambio de cada archivo, el hombre recibía como pago, aproximadamente, 200 dólares estadounidenses por trámite.

En el momento de su aprehensión, los funcionarios ubicaron como evidencias los implementos que utilizaba el sospechoso para fabricar los documentos ilegales.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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