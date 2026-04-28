Mueren 14 mujeres tras choque de trenes en Indonesia: revelan detalles del fatal incidente

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 14 mujeres murieron tras un fatal choque de trenes que se registró a las afueras de Yakarta, ciudad capital de Indonesia.

Rescatistas concluyeron con las labores de recuperación de víctimas de un vagón de tren de cercanías, el cual quedó sumamente dañado después de recibir el impacto de un tren de larga distancia.

El choque ocurrió durante la noche de este lunes, cuando el tren de larga distancia chocó contra el vagón trasero de un tren de cercanías que se encontraba detenido en la estación Bekasi Timur, a las afueras de Yakarta.

Tren impactó contra vagón exclusivo para mujeres

El vagón era de uso exclusivo para mujeres, una medida común para combatir el acoso.

En total, 84 personas heridas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica de emergencia, dijo Bobby Rasyidin, director general de la empresa ferroviaria estatal PT Kereta Api Indonesia.

Por otro lado, los cuerpos fueron de las víctimas fatales fueron trasladados a un hospital para una identificación más detallada.

Los equipos de rescate completaron la evacuación de todas las víctimas a media mañana. “No hay más víctimas”, dijo Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Los 240 pasajeros del tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek se encontraban a salvo, informaron las autoridades, de acuerdo con Associated Press.

La policía abrió una investigación sobre la causa del accidente, informó el jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

Otro accidente se registró en la red de trenes

Rasyidin dijo que otro tren de cercanías chocó contra un taxi que se descompuso sobre un cruce cerca de la estación y se sospechaba que el incidente provocó una interrupción del sistema ferroviario.

“En cuanto a la cronología de los hechos, lo dejamos al Comité Nacional de Seguridad del Transporte para que investigue a mayor detalle la causa del accidente de tren de esta noche”, añadió Rasyidin.

De acuerdo con el medio internacional, los accidentes son comunes en la deteriorada red ferroviaria de Indonesia.

Al menos cuatro personas murieron en enero de 2024 después de que dos trenes chocaran en la provincia de Java Occidental.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube