Tiroteo en hospital de Chicago deja un policía muerto: sospechoso le habría quitado su arma reglamentaria

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Un policía de Chicago murió y otro quedó en estado crítico tras un tiroteo en el hospital Endeavor Health Swedish, ubicado en el barrio Ravenswood de Chicago.

De acuerdo con el reporte de NBC News, el incidente ocurrió poco antes de las 11:00 de la noche de este sábado, cuando ambos agentes trasladaban a un sospechoso bajo custodia para una evaluación médica.

El Departamento de Policía de Chicago informó que el sospechoso quedó bajo arresto por su vinculación con un robo.

Llevaron al sospechoso para una inspeción de rutina en el hospital

El hospital activó sus protocolos de seguridad durante la inspección de rutina del sospechoso, quien fue examinado con un detector de metales portátil a las 9:00 de la noche. El hombre permanecía escoltado por agentes policiales.

Sin embargo, el hombre logró alcanzar un arma de fuego y disparó contra los dos oficiales.

Uno de los agentes, John Bartholomew, de 38 años, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.

El segundo policía, de 57 años, fue internado en estado crítico en el Illinois Masonic Hospital.

Unidades tácticas y equipos SWAT se trasladaron hasta el lugar para asegurar el hospital y establecer un perímetro de seguridad.

Habría desarmado a uno de los policías

El hospital quedó cerrado y bajo confinamiento hasta por variaos horas hasta que se confirmó que no existía una amenaza activa para pacientes o personal. El sospechoso intentó huir, pero fue detenido fuera del hospital. Se recuperó un arma en la escena.

Medios locales indicaron que el sospechoso habría desarmado a uno de los oficiales, pero esta versión no ha sido confirmada.

El centro de salud reiteró que ningún paciente ni miembro del personal resultó herido.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, describió el episodio como “una tragedia” para la ciudad y expresó su apoyo a las familias de los oficiales.

Hasta el momento, la policía no emitió información adicional sobre la identidad del sospechoso ni sobre los cargos que enfrentará.

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