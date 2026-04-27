Bebé falleció tras el colapso de una pared en su vivienda: Cicpc investiga los hechos

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Una bebé, de apenas un año y siete meses, murió trágicamente durante un accidente doméstico que se registró en la localidad de Mene Mauroa en el estado Falcón.

El incidente ocurrió tras el colapso de una pared, en una vivienda del sector Guayabal. La víctima fatal quedó identificada como Juanileth Sofía Chirinos Gómez, cuyo fallecimiento se registró en horas de la mañana de este domingo 26 de abril.

De acuerdo con los reportes preliminares, la pequeña se encontraba en el patio de su residencia cuando, por causas que aún se investigan, una pared de la estructura cedió y cayó sobre ella.

No pudieron salvar la vida de su bebé

El comunicador Gerardo Morón indicó que el impacto le ocasionó a la pequeña un traumatismo craneoencefálico cerrado de gravedad.

Los padres de la bebé, Ana Gómez (24) y Emerson Chirinos (19), trasladaron de urgencia a la niña hasta la emergencia del Hospital Doctor Rómulo Farías.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los familiares para salvar la vida de su pequeña, el personal médico de guardia confirmó que la infante ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Investigan la muerte de la pequeña

El suceso generó una movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y rescate en el municipio Mauroa.

En el lugar de los hechos se presentaron comisiones de Protección Civil, el Centro de Coordinación Policial 16 y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para prestar apoyo a la familia y resguardar la zona.

La Delegación Municipal Dabajuro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició la investigación correspondiente para determinar las condiciones técnicas de la estructura y esclarecer los detalles de este lamentable incidente.

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