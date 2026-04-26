Incendio deja ocho vehículos calcinados en Táchira: rescatan a una mujer y tres mascotas

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Un fuerte incendio registrado la noche del pasado sábado en el barrio Lagunitas de San Antonio del Táchira dejó como saldo ocho vehículos totalmente calcinados en una edificación de uso mixto.

El siniestro inició aproximadamente a las 10:00 p.m en la carrera siete, entre calles uno y cero, donde el fuego se propagó por la planta baja de una estructura que funcionaba como garaje, oficinas de agencias aduanales y vivienda familiar.

La información fue compartida por la alcaldesa Sandra Sánchez, quien detalló a través de sus canales oficiales el despliegue realizado por los cuerpos de seguridad. Los gritos de alerta de los vecinos movilizaron a la comunidad, que inicialmente intentó sofocar las llamas con extintores sin éxito.

Perdidas materiales y rescates

Según el reporte de la mandataria local, el balance del incendio incluye la destrucción total de dos camionetas y seis motocicletas. Las llamas consumieron el área del garaje y afectaron las oficinas de las agencias aduanales Represeca y TDC.

A pesar de la magnitud de la humareda que salía del portón principal, los equipos de rescate lograron sacar con vida a una mujer y a tres perros que se encontraban en el apartamento familiar ubicado en la misma estructura.

Operativo de seguridad

Al lugar del suceso acudieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Cicpc para brindar apoyo en la escena. La alcaldesa confirmó que se utilizaron aproximadamente 60 mil litros de agua para sofocar el fuego y que el propietario de la edificación fue identificado como Jesús Álvarez Hernández. Las labores de control estuvieron bajo el mando del coronel Jeamine Colmenares.

Inspección de daños

Para este domingo los expertos del cuerpo de bomberos tienen previsto realizar una revisión detallada de la estructura para determinar la causa exacta del siniestro. Aunque los daños más graves se concentraron en la planta baja, las autoridades buscan precisar el alcance total del calor en la construcción para garantizar la seguridad de los residentes tras las horas de zozobra vividas en el sector.

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