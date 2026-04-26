Condenan a venezolano a prisión y ordenan su expulsión:detalles del crimen atroz

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En un proceso judicial bajo la modalidad de flagrancia, la justicia peruana condenó a un venezolano a prisión y ordena su expulsión tras apuñalar a un hombre de 57 años mientras dormía.

Eduardo Bracho (42) fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Condenan a venezolano a prisión y ordenan su expulsión

Según la investigación de la fiscal provincial Shirley Pinto Vila, la tentativa de homicidio se cometió el sábado 18 de abril de 2026, en el sector de Nievería (Lurigancho-Chosica), donde el sentenciado atacó con un arma blanca a la víctima mientras descansaba en su dormitorio, propinándole múltiples heridas punzocortantes en diversas partes del cuerpo y profiriendo amenazas de muerte, sin lograr consumar el delito debido a la oportuna intervención y atención médica.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima Este logró la condena mediante la figura de terminación anticipada, lo que agilizó el proceso.

Al respecto, las fiscales Shirley Pinto Vila y Leslie Fonseca de la Cruz presentaron pruebas irrefutables, incluyendo el certificado médico legal, el acta de intervención policial y testimonios clave que acreditaron la responsabilidad penal de Bracho.

Además de la pena de cárcel, el tribunal dispuso que el venezolano sentenciado pague S/ 7.000 a favor de la víctima y, una vez que cumpla su condena en el centro penitenciario que se le asigne, Bracho será expulsado de territorio peruano de manera definitiva, según lo estipulado por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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