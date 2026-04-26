Escándalo el fútbol italiano: esto se sabe sobre la red de prostitución que tenía como clientes a jugadores y empresarios

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Una investigación judicial dejó al descubierto presunta red de prostitución que habría operado durante años en Milán (Italia) y que habría recibido como clientes a futbolistas de la Serie A, primera división del balompié italiano, empresarios y celebridades.

El medio local La Gazzetta dello Sport detalló que la organización ofrecía un servicio integral que incluía cenas con show incluido en restaurantes de lujo, acceso a boliches exclusivos y encuentros privados en hoteles de cinco estrellas.

Se conoció que los contactos se promocionaban a través de Instagram mediante la cuenta “Made_luxury_concierge”, seguida por numerosos jugadores del fútbol italiano.

También se organizaban viajes a destinos de lujo, especialmente a la isla griega de Mykonos, reseñó el medio Clarín.

La estructura operaba desde Cinisello Balsamo, en las afueras de Milán, y funcionaba bajo la fachada de una empresa de eventos.

Al respecto, la jueza Chiara Valori ordenó arresto domiciliario para Emanuele Buttini, de 37 años, su pareja Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, acusados de utilizar esa sociedad para encubrir actividades ilegales.

Llamadas grabadas revelaron que los clientes eran “muchos, adinerados y en busca de diversión”. Entre ellos, se hizo referencia a futbolistas, deportistas de otras disciplinas, empresarios e incluso a un piloto de Fórmula 1, cuyo nombre no se reveló.

La investigación sostuvo que la organización operó durante la pandemia, a pesar de las restricciones de seguridad impuestas por las autoridades.

Una testigo declaró que “trabajaban casi todas las noches, incluso durante el lockdown”. En un control realizado en abril de 2021 se identificaron 17 personas en la sede de la empresa, en plena vigencia de las restricciones sanitarias.

Las jóvenes reclutadas eran italianas y extranjeras, varias de ellas muy jóvenes, y algunas habrían sido destinadas a encuentros sexuales pagos con clientes seleccionados, en especial futbolistas profesionales. Según la denuncia, los organizadores se quedaban con 50% del dinero.

Otra conversación demostró que una mujer afirmó haber quedado embarazada luego de un encuentro con un reconocido futbolista, cuyo nombre se encubrió.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue el supuesto consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa” o “droga del globo”, utilizado en fiestas privadas por su capacidad de generar euforia y no es detectado en controles antidoping.

Los encuentros habrían ocurrido en algunos de los sitios más exclusivos de Milán, entre ellos el hotel Me Milan Il Duca, el boliche Just Cavalli, el restaurante Pineta y terrazas de la zona de Ceresio.

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