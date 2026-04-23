Hombres fuertemente armados asaltan camión blindado: habrían robado una millonaria suma

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Autoridades investigan un asalto armado contra un camión blindado, cometido por dos hombres en el noreste de la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos).

El incidente se registró en horas de la mañana de este martes, 21 de abril, cuando el camión se detuvo brevemente frente a una parada de autobuses.

De acuerdo con los reportes de la policía local, cerca de las 9:43 de la mañana, dos hombres armados con rifles se bajaron de un auto y perpetraron el hurto.

Habrían robado más de 1.8 millones de dólares del camión blindado

De acuerdo con la información compartida por Telemundo62, fuentes ligadas al caso revelaron que el monto total del atraco podría alcanzar los 1.8 millones de dólares.

Karina Torres, empleada de un restaurante Dunkin’ Donuts cercano, aseguró que pudo ver lo ocurrido. "Eso me parece un trabajo interno. Es mucho dinero. Para mí, es un trabajo interno, es lo único que puedo decir”, expresó la testigo. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Un trabajador del área, Eduardo Garro, dijo al medio de comunicación que está preocupado por la violencia “cerca de una terminal de bus, personas mayores, niños y hasta uno mismo. Si se suelta un disparo nos pueden matar", manifestó.

Hallan el vehículos de los ladrones

Horas más tarde los investigadores hallaron el vehículo que se presume utilizaron los presuntos implicados para cometer el atraco.

El automóvil estaba bajo la autopista I‑95, cerca de Fairmount y Hancock. El carro fue remolcado y llevado al lote de la Policía para registrarlo como evidencia.

No se reportaron heridos durante el incidente y hasta el momento no hay arrestos. La policía continúa entrevistando a testigos y revisando evidencias para identificar a los responsables.

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