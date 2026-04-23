Su suegra le disparó siete veces: revelan video del asesinato de la modelo Carolina Flores

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Un video publicado en las redes sociales reveló el momento cuando la reina de belleza Carolina Flores fue asesinada a tiros por su suegra.

En el audiovisual, publicado por el comunicador mexicano Carlos Jiménez, se pueden observar los instantes cuando la mujer mayor sigue a la joven hasta una habitación, para luego dispararle en al menos siete ocasiones.

El hecho ocurrió en la localidad de Polanco III, una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México. Flores, de 27 años de edad, fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en su vivienda.

Su suegra le disparó siete veces

La modelo era recordada por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, un título que le dio reconocimiento en su país y la convirtió en una figura pública en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, paramédicos acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia. Cuando llegaron al sitio, encontraron a la víctima sin signos vitales.

La causa de muerte fue una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, indicaron.

En primera instancia, los documentos judiciales señalaron como principales sospechosos a Alejandro, esposo de la víctima, y Érika María, suegra de la modelo.

Alejandro denunció a su madre por el crimen ante el Ministerio Público, un día después de lo ocurrido.

Esposo de Carolina Flores denunció a la tiradora

Algunos medios mexicanos como detallaron que Carolina también tenía heridas de bala en el cuello y el pómulo. Pero el vigilante del edificio y otros vecinos aseguraron no haber escuchado ninguna detonación.

El esposo de Flores detalló que su madre fue quien disparó en repetidas ocasiones a la exreina de belleza, incluso cuando ella ya estaba en el suelo.

En el departamento también se encontraba el bebé de la pareja, de ocho meses de nacido. En la escena las autoridades encontraron un arma de fuego, "siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas", reveló N+.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, reveló que supo sobre la muerte de su hija el 16 de abril en la tarde, cuando el esposo de su hija la llamó a informarle de lo ocurrido.

"Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’". Agregó que Carolina y su suegra tenía diferencias personales.

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