Fuga de gases venenosos en Virginia deja dos muertos: esto es lo que se sabe

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Una emanación tóxica registrada la mañana de este miércoles en una instalación industrial de Virginia Occidental provocó la muerte de dos personas y el traslado de más de 30 afectados a centros hospitalarios.

La fuga se originó en las instalaciones de Ames Goldsmith Catalyst Refiners, localizadas en la zona de Institute, dentro del condado de Kanawha. Según los informes preliminares de los servicios de emergencia, el evento se desencadenó durante un procedimiento de descontaminación en la planta, la cual se encontraba en proceso de cese de operaciones.

Alcance de la emergencia y víctimas

El reporte oficial de las autoridades locales confirmó que dos empleados de la planta fallecieron en el sitio debido a la exposición directa a los químicos. Asimismo, más de 30 personas requirieron asistencia médica en diversos hospitales del condado, cifra que incluye a siete rescatistas que presentaron síntomas durante las labores de contención inicial. Habitantes de las comunidades circundantes también acudieron a centros de salud tras reportar malestares relacionados con la calidad del aire tras la fuga.

Medidas de contención y respuesta estatal

A raíz del escape químico, los cuerpos de seguridad ordenaron el cierre de las vías de acceso principales a Institute y emitieron una orden de refugio para los residentes locales, quienes debieron permanecer encerrados en sus viviendas hasta el final de la tarde. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, informó que tres agencias estatales han sido desplegadas para colaborar con el equipo de Gestión de Emergencias del condado en las tareas de limpieza y monitoreo ambiental.

Estado actual de la zona industrial

Tras la neutralización de la reacción química que causó la fuga, la orden de confinamiento fue levantada y se habilitó nuevamente el tránsito vehicular en el sector. Equipos especializados de limpieza permanecen en el terreno trabajando de forma ininterrumpida para asegurar que los residuos tóxicos sean contenidos totalmente. Las autoridades han iniciado una investigación técnica para determinar las causas exactas de la falla en los protocolos de descontaminación que derivó en la tragedia.

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