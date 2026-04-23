El asesino sería su pareja: esto se sabe sobre la muerte de joven venezolana

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Una joven venezolana murió tras ser víctima de un crimen violento, por el cual las autoridades detuvieron a su pareja.

Las autoridades policiales de la localidad de Chimbote, Perú, informaron que la fallecida respondía al nombre de Yisneldy Paola Arambure Gutiérrez, de 21 años de edad.

El cuerpo de la agredida se localizó en una vía pública, con señales de haber sido agredida.

Detienen a pareja de la venezolana

En medio de las investigaciones, los agentes detuvieron a la pareja de la venezolana, un hombre identificado como Piero Alessandro León Rodríguez, de 23 años de edad. El presunto agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, como sospechoso.

Se pudo conocer que los residentes del pasaje San Juan, alertaron a la policía local tras encontrar a la joven, quien yacía inconsciente en las inmediaciones de la avenida Aviación.

De inmediato los funcionarios de la comisaría local se presentaron en el lugar y trasladaron a Arambure de urgencia al hospital de La Caleta.

Lamentablemente, el personal médico confirmó su muerte pocos minutos antes de la medianoche del pasado domingo, 19 de abril.

Sobre este caso, el fiscal Paulino Aliaga Gonzáles, de la Tercera Fiscalía Penal del Santa, asumió las investigaciones correspondientes.

Un informe preliminar indicó que la causa del fallecimiento habría sido una agresión con asfixia mecánica; sin embargo, se espera que la necropsia de ley y las pericias correspondientes permitan confirmar esta versión.

Agresor presentaba resguños en el rostro

León Rodríguez, pareja de la víctima, declaró ante los investigadores que, en el momento de los hechos, ambos habían consumido bebidas alcohólicas en la habitación que alquilaban, cuando repentinamente se originó una discusión.

El joven relató que salió del inmueble por breves minutos y que, al regresar, encontró a Arambure inconsciente, por lo que procedió a solicitar auxilio.

De acuerdo con detalles ofrecidos por distintos medios locales, como RSD, el joven tenía rasguños visibles en su rostro cuando fue detenido, hasta el momento, no se ha confirmado el origen de las lesiones.

Se conoció que Yisneldy Paola Arambure Gutiérrez era originaria del estado Barinas, y residía en Perú, donde cursaba estudios de enfermería técnica en el Instituto América.

Autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la región de Áncash.

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