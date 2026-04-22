Incendio arrasó con un edificio residencial: dos muertos y varios heridos

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Dos personas murieron durante un incendio que se registró en un edificio residencial en El Bronx (Nueva York) en horas de la tarde de este martes. Al menos seis civiles y cinco bomberos resultaron heridos.

El suceso ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de este martes. Entre los heridos, dos sufrieron lesiones graves, de acuerdo con los reportes preliminares.

Según las autoridades la tragedia pudo haber sido mayor, pero muchos otros residentes se encontraban en sus lugares de trabajo o en la escuela.

Incendio arrasó con edificio resicencial

“De no ser por sus heroicos esfuerzos, habría habido muchas más lesiones graves y, potencialmente, víctimas mortales”, declaró Vanessa Gibson, presidenta del condado El Bronx, sobre la labor de los bomberos.

Los equipos de emergencia se encontraron con un fuego intenso en el 1er piso, que ascendió rápidamente por las escaleras y se propagó por todos los niveles del edificio de cinco plantas.

El inmueble alberga una barbería y una bodega en la planta baja, así como seis apartamentos distribuidos entre el 2do y el 5to piso, describió ABC News.

Bomberos evitaron una tragedia mayor

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York indicaron que los funcionarios lograron extinguir el fuego en el 1er piso; sin embargo, cuando las llamas alcanzaron el último nivel, el techo se derrumbó en parte del edificio, al igual que una sección de la escalera interior.

Los bomberos se vieron obligados a operar desde el exterior y lograron el rescate de varias personas tanto en la parte trasera como en la fachada del edificio.

“La unidad 56 rescató a un civil que se encontraba atrapado en una ventana sin acceso a la escalera de incendios, logrando poner a salvo a la víctima mediante una escalera portátil”, explicó Kevin Woods, jefe de Operaciones de FDNY.

Hasta el momento, la Cruz Roja ha registrado 23 hogares afectados, lo que incluye a 24 niños y 53 adultos. Aún se desconocen las causas que provocaron el incendio y las investigaciones se encuentran en curso.

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