Asesinan a dos venezolanos en distintos ataques de sicarios: así ocurrieron los hechos

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Cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad venezolana murieron en distintos hechos violentos, en la zona rural del municipio de El Zulia, al Norte de Santander, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta (Colombia).

De acuerdo con los reportes de los dos incidentes, todo ocurrió en horas de la noche de este domingo. Se trataría de ataques cometidos por sicarios, con modos de operación similares.

Las autoridades locales y organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para determinar si existe una conexión entre ambos crímenes.

Asesinan a venezolano en un local comercial

Según la información publicada por El Vigía Móvil, el primer doble homicidio se registró en la vereda 7 de Agosto, situada en la carretera que conduce hacia el municipio de Tibú, cuando dos hombres armados, quienes se desplazaban en una camioneta, irrumpieron en un local comercial .

A pesar de la presencia de otras personas, los atacantes, sin mediar palabras, abrieron fuego contra dos hombres, quienes perdieron la vida de manera instantánea en el sitio.

Las víctimas quedaron identificadas como Marcos Mora, de nacionalidad colombiana, y Ronald Arandia Segovia, de nacionalidad venezolana.

Segundo ataque de sicarios

Pocos minutos después, se reportó un segundo ataque en el sector conocido como Las Cascadas, ubicado en la vía que comunica con Sardinata. Igual que en el caso anterior, hombres armados interceptaron a otras dos personas y les dispararon repetidamente hasta causarles la muerte.

En esta ocasión, los fallecidos quedaron identificados como Samuel Martínez, de nacionalidad colombiana, y Henderson Cabrera Escalona, de nacionalidad venezolana.

Debido a la complejidad de seguridad en la zona y por protocolos locales, personal de una funeraria de la región fue el encargado de realizar el levantamiento de los cuatro cuerpos para su posterior traslado a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta, donde se realizarán las necropsias de ley.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con estos hechos.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y el Ejército Nacional colombiano desplegaron operativos en los ejes viales afectados para intentar dar con el paradero de los responsables.

Los investigadores buscan esclarecer si los crímenes responden a disputas territoriales entre grupos armados que operan en el Norte de Santander.

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