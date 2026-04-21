Decomisan 1 millón de dólares en perfumes falsos en Florida: detalles del operativo

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El comercio ilícito de productos de diseñador representa una amenaza constante para la estabilidad financiera de las empresas legítimas en los Estados Unidos (EEUU). Los delincuentes utilizan rutas internacionales complejas para intentar introducir copias que engañan al consumidor y evaden los controles tributarios oficiales.

La vigilancia en los puertos marítimos de Florida se intensifica para detectar estos envíos que carecen de las autorizaciones sanitarias y de marca necesarias. Los oficiales de aduanas aplican protocolos de inspección detallados para identificar discrepancias en los empaques y la documentación de origen.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirma que el CBP incauta más de $1 millón en perfumes falsificados en el puerto de Fort Lauderdale durante una revisión de rutina. En el informe policial se detalla que la mercancía de lujo llegó desde Singapur y tenía como destino final una dirección comercial en la ciudad de Miami.

¿Cómo detectaron el cargamento de perfumes falsificados?

Los oficiales inspeccionaron inicialmente el envío el pasado 10 de febrero y descubrieron 8.500 frascos con etiquetas de marcas como Gucci, Burberry, Armani y Lancome. La sospecha sobre la autenticidad de los productos motivó la retención inmediata del contenedor para un análisis exhaustivo de sus componentes.

La Subdivisión de Cumplimiento de la Propiedad Intelectual colaboró estrechamente con los agentes de campo para validar la falsedad de las fragancias el 2 de abril. El valor total de los perfumes asciende a 1.010.940 dólares según los precios minoristas sugeridos por los fabricantes originales.

John Rico, director interino del puerto, destacó la diligente labor de su equipo en Port Everglades para proteger a los consumidores de sustancias potencialmente peligrosas. Este decomiso salvaguarda la seguridad económica de la nación frente a redes de distribución clandestinas que operan desde el extranjero.

¿Cuál es la magnitud anual en productos falcificados?

Durante el año fiscal 2025, la agencia incautó más de 78.000.000 de productos falsificados en diversos puntos de entrada a lo largo de todo el país. El precio estimado de estos artículos supera los 7.300 millones de dólares si se consideran los valores de venta al público auténticos.

Las autoridades advierten que el uso de cosméticos y perfumes falsos conlleva riesgos serios para la salud debido a la falta de controles de calidad. Muchas de estas imitaciones contienen químicos prohibidos o niveles excesivos de alcohol que provocan reacciones alérgicas severas y quemaduras en la piel.

La lucha contra la piratería internacional requiere de una coordinación constante entre el gobierno y los titulares de los derechos de marca registrados. Cada operativo exitoso debilita las estructuras financieras de los grupos criminales que se lucran con el engaño masivo a los compradores.

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