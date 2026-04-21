Roban $1.5 millones con tarjetas SNAP en EEUU: ¿Cuál fue el modus operandi?

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El sistema de asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) enfrenta desafíos constantes para garantizar que los recursos lleguen a las familias con mayores carencias. Los programas de apoyo económico dependen de la integridad de los usuarios y comerciantes para mantener su operatividad y financiamiento anual.

Las autoridades federales mantienen una vigilancia estricta sobre el uso de los fondos destinados a la nutrición de sectores vulnerables. Cualquier irregularidad en el manejo de estas tarjetas electrónicas activa protocolos de investigación que pueden derivar en cargos criminales graves y multas.

La Fiscalía Federal de Illinois confirma que un hombre va a prisión por fraude de $1.5 millones con tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y beneficios EBT tras recibir una condena de 52 meses. Se conoció, que David Quinones intercambiaba el saldo de las tarjetas Link por efectivo para luego revender productos comprados ilegalmente.

¿Cómo operaba el esquema con tarjetas SNAP y beneficios EBT?

Quinones convencía a los beneficiarios del programa para que le entregaran sus tarjetas o el acceso a los fondos a cambio de dinero líquido. Una vez con el control de los saldos, el sujeto adquiría diversos productos en comercios autorizados que después comercializaba de forma externa.

Esta práctica de tráfico de beneficios permite que el infractor obtenga ganancias personales directas a expensas de un programa diseñado exclusivamente para la compra de alimentos básicos. El fraude electrónico cometido por el acusado superó la cifra de 1.5 millones de dólares según los reportes judiciales.

Aunque el intercambio de beneficios por efectivo es una de las modalidades de fraude más comunes, representa apenas el 1.5% del total de las transacciones del sistema. No obstante, el volumen de dinero desviado en este caso específico motivó una respuesta contundente por parte de los tribunales.

¿Qué sanciones enfrenta el acusado por fraude?

La ley federal establece castigos severos que van desde la descalificación temporal hasta la expulsión permanente del programa para los usuarios que trafiquen sus tarjetas. Una primera falta inhabilita al beneficiario por un año, mientras que la reincidencia puede provocar el veto de por vida.

En casos de gran escala, como el de David Quinones, los responsables enfrentan penas de cárcel efectivas y la obligación de restituir los montos sustraídos al gobierno. La normativa actual sanciona con prisión incluso los intercambios ilegales que involucren montos mínimos superiores a los 500 dólares.

El Departamento de Agricultura advierte que el comercio de beneficios EBT es ilegal sin importar el motivo o la necesidad económica del individuo. Las autoridades buscan desarticular estas redes para evitar que los fondos terminen vinculados a otras actividades criminales como la compra de armas.

¿Cómo evitar ser víctima de esta modalidad de fraude?

Los especialistas sugieren a los beneficiarios rechazar cualquier oferta de terceros para convertir su saldo electrónico en dinero en efectivo, ya sea de forma presencial o digital. El uso correcto de la tarjeta garantiza la continuidad de la ayuda para las familias que realmente la necesitan.

Otra amenaza creciente para los usuarios es la clonación de tarjetas mediante dispositivos de "skimming" instalados en los lectores de los comercios. Las autoridades recomiendan cambiar periódicamente el código PIN y solicitar tarjetas con tecnología de chip para fortalecer la seguridad de sus activos.

Si usted detecta cargos sospechosos o intentos de estafa, repórtelos de inmediato ante las líneas oficiales de denuncia de SNAP en su localidad hoy. El caso del Hombre va a prisión por fraude de $1.5 millones con tarjetas SNAP y beneficios EBT sirve como una advertencia sobre las consecuencias legales de estas acciones.

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