Madre y sus seis hijos mueren tras el incendio de su vivienda: revelan posibles causas de la tragedia

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Una mujer y sus seis niños de entre 3 y 11 años de edad murieron en el incendio de una vivienda que se propagó rápidamente tras una explosión.

El estruendo sacudió las casas cercanas en una zona rural del centro-norte de Pensilvania, EEUU.

De acuerdo con el reporte de Associated Press, Los bomberos acudieron al lugar de la tragedia en horas de la mañana de este domingo, tras recibir el reporte sobre explosión e incendio en una casa del municipio de Lamar, en el condado Clinton, cerca de Mill Hall.

La madre y sus hijos quedaron atrapados en el incendio

En el lugar, confirmaron que siete personas estaban atrapadas, pero no pudieron registrar el edificio, envuelto en llamas, indicó la Policía Estatal de Pensilvania.

Los siete residentes fallecieron; la policía los identificó como Sarah Stoltzfus, de 34 años, cuatro hijos varones de 11, 10, cinco y tres años, y dos hijas de ocho y seis años.

Una funeraria local publicó un obituario en el que identificó a Stoltzfus como miembro de la comunidad de la Iglesia Amish del Viejo Orden. Le sobrevive su esposo, David Stoltzfus, indicó.

Revelan posibles causas de la tragedia

La causa del trágico incendio está bajo investigación. Una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión y el incendio, señaló la policía.

Los oficiales detallaron que los tanques de propano exteriores no explotaron y no fueron factores que contribuyeran a la explosión y el incendio.

Una vecina, quien se identificó como Christina Duck contó a la televisora WNEP-TV que desayunaba en su casa cuando comenzó la tragedia.

“Escuché un estruendo y pude sentirlo; me levanté y miré por la ventana y podía ver las llamas a través de las ventanas; salí corriendo afuera y, en menos de un minuto, toda la casa estaba completamente envuelta”, relató Duck.

La familia se mudó a la localidad hacía un par de meses, comentó la testigo. Añadió que a menudo veía a los niños cuando jugaban afuera de la casa.

Para cuando llegaron los bomberos, “no había forma de salvar esa casa, se prendió tan rápido”, dijo.

WNEP-TV mostró un video de lo que dijo eran miembros de la comunidad amish, quienes llegaron al lugar para ayudar con la limpieza y rendir homenaje.

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