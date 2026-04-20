Mató a su expareja por negarse a retomar su relación: detalles sobre el asesinato de Vanessa Centeno

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Una mujer fue violentamente asesinada por su expareja, quien decidió cometer el macabro crimen luego de que esta se negara a retomar su relación sentimental. Las hijas de la víctima presenciaron lo ocurrido.

De acuerdo con los principales reportes, se trataría de un crimen pasional ocurrido en el barrio América B, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El hecho se registró este domingo, 19 de abril, cuando el presunto homicida, identificado como Roberto Salas, irrumpió en la vivienda de su exesposa Vanessa Centeno, para pedirle una oportunidad de retomar la relación que ambos sostuvieron tiempo atrás.

Vanessa era acosada constantemente por su expareja

Sin embargo, cuando la mujer rechazó la petición, Salas, quien regresó a Venezuela recientemente, reaccionó de manera violenta y disparó contra su expareja, reseñó Notitarde.

Además, el agresor disparó contra el tío de la víctima, Orlando José Rodríguez Márquez, quien quiso interponerse para protegerla.

Las hijas de Vanessa, dos adolescentes de 12 y 15 años de edad, observaron el ataque que terminó con la vida de su madre.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en el lugar de los hechos para levantar los cuerpos y recabar evidencias.

Ahora, las autoridades buscan al homicida, quien se dio a la fuga y estaría armado.

El homicida huyó tras asesinar a la mujer y a un tío de ella

En el momento del crimen, vecinos de la localidad reportaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego, informó la comunicadora Heberlizeth González.

Desconocen cómo fue que Salas ingresó a la casa y le disparó a Centeno y a su tío Orlando.

Se pudo conocer que el hombre acosaba constantemente a Vanessa, a pesar de que se habían separado hacía cuatro años. Aparentemente, el hombre instaló cámaras de seguridad por toda la casa para mantenerla vigilada.

Cuando Salas regresó de España, hace aproximadamente un mes, comenzó a rondar a su expareja nuevamente.

Autoridades lo dejaron en libertad

Aparentemente, hace unos 15 días, el criminal amenazó a Vanessa con un arma de fuego. En ese momento ella lo denunció y funcionarios de la Policía Municipal de Valencia lo detuvieron. Al sujeto le incautaron un arma de fuego, pero poco después quedó en libertad.

Este sábado, la mujer, quien trabajaba como secretaria, estuvo hasta tarde, junto con otros familiares, mientras preparaba la fiesta de 15 años de su hija, que sería el próximo sábado.

La familia Rodríguez exige justicia.

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