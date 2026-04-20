Empezó como un tiroteo y terminó en la toma de rehenes dentro de un supermercado: reportan siete muertos y más de 10 heridos

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Ucrania se encuentra conmocionada por un suceso extremadamente inusual en su historia reciente.

Lo que comenzó como un ataque aleatorio en las calles del distrito de Kyiv, en la capital, terminó en una tensa toma de rehenes dentro de un supermercado, dejando un saldo de siete fallecidos (incluyendo al atacante) y más de una decena de heridos.

De acuerdo a los medios locales, un hombre de 58 años abrió fuego con un arma automática de manera indiscriminada en plena calle, asesinando a cuatro civiles en el acto.

Tras el tiroteo inicial, el sujeto se atrincheró en el supermercado, donde asesinó a una quinta persona y tomó a varios ciudadanos como rehenes.

Una negociadora policial intentó establecer contacto con el atacante durante 40 minutos sin obtener respuesta alguna.

Fuerzas especiales de la Unidad de Respuesta Rápida irrumpieron en el local. El atacante disparó contra los agentes y fue abatido en el enfrentamiento. Una sexta víctima falleció posteriormente en el hospital.

Investigación

El Fiscal General, Ruslan Kravchenko, y el presidente Volodymyr Zelensky han aportado datos clave sobre el perpetrador:

El hombre nació en Moscú, pero vivió durante mucho tiempo en la región de Donetsk.

: Poseía un historial delictivo previo.

El caso se investiga oficialmente como un "acto terrorista".

Casi en simultáneo con el ataque, el apartamento donde residía el sujeto fue incendiado, lo que sugiere una planificación previa de carácter suicida o de borrado de evidencias.

Un hecho atípico en Ucrania

A pesar de la gran cantidad de armas en circulación debido a la guerra iniciada en 2022, este tipo de tiroteos masivos civiles son casi inexistentes en la historia de la Ucrania independiente.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, destacó la naturaleza "caótica" del agresor, quien disparaba a quemarropa sin un objetivo militar o político aparente en el momento de los hechos.

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