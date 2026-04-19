Texas: arrestan a dos venezolanos tras robar en un Home Depot

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Dos venezolanos fueron detenidos este fin de semana en el estado de Texas, tras ser señalados por las autoridades locales como los presuntos responsables de un hurto cometido en una sucursal de la cadena de mejoras para el hogar, Home Depot.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, los implicados ingresaron al establecimiento y tomaron diversas herramientas de los estantes e intentaron abandonar el local sin pasar por los puntos de pago ni cancelar el valor de la mercancía.

La seguridad del recinto y los propios empleados de Home Depot jugaron un papel crucial en la detención, ya que, tras percatarse del movimiento irregular, el personal alertó rápidamente a las unidades de policía que patrullaban la zona.

Capturados dos venezolanos en el estacionamiento

De igual modo, se conoció que los oficiales lograron interceptar a los venezolanos en el estacionamiento de la tienda, justo cuando intentaban retirarse del lugar.

Al realizar la inspección, se confirmó la tenencia de las herramientas sustraídas, cuyo valor total asciende a apenas 440 dólares.

Los detenidos permanecen bajo custodia de las autoridades texanas, a la espera de comparecer ante un juez para determinar las sanciones correspondientes, las cuales podrían impactar directamente en su permanencia legal dentro del país.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los aprehendidos.

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