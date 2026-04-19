Tiroteo en Luisiana: hombre asesina a ocho niños y muere tras persecución policial en Shreveport

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La ciudad de Shreveport en Luisiana, Estados Unidos (EEUU), se despertó este domingo con una de las noticias más desgarradoras de su historia reciente.

Un incidente de violencia doméstica escaló hasta convertirse en una masacre que cobró la vida de ocho niños, cuyas edades oscilaban entre apenas un año y los 14 años.

El tiroteo se registró alrededor de las 6:00 a.m., según informó el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith.

El funcionario precisó que el suceso fue "extenso" y "distinto a cualquier cosa vista anteriormente", ya que la violencia se desplegó a través de tres ubicaciones diferentes.

En total, 10 personas recibieron impactos de bala durante el ataque.

Persecución y final del sospechoso

Tras cometer el crimen, el presunto tirador emprendió una huida que derivó en una persecución vehicular a alta velocidad hacia Bossier City.

La Policía Estatal de Luisiana confirmó que el pistolero murió a manos de los agentes durante el operativo.

Afortunadamente, ningún oficial resultó herido en el intercambio de disparos.

Las autoridades han revelado un detalle estremecedor: algunos de los niños asesinados eran familiares directos del sospechoso.

Aunque hasta ahora no se han revelado los nombres de las víctimas por respeto al proceso de investigación, la comunidad se encuentra consternada al conocer que el ataque se originó en el núcleo del hogar.

A través de sus redes sociales, la policía emitió un comunicado.

"Detectives de la Policía Estatal de Luisiana investigan tiroteo con participación de un agente del Departamento de Policía de Shreveport Bossier City – Esta mañana, poco después de las 7:00 a. m., detectives de la Oficina de Investigaciones de la Policía Estatal de Luisiana fueron solicitados por el Departamento de Policía de Shreveport para investigar un tiroteo con participación de un agente tras una persecución en Bossier City por Brompton Lane. Los investigadores están procesando la escena y recabando más información. Una persona recibió un disparo y fue declarada muerta. Ningún agente resultó herido durante el incidente. Esta es una investigación en curso; se publicará más información cuando esté disponible", se lee textualmente en el escrito.

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