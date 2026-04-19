Mujer provocó tres incendios en menos de 10 minutos: dos civiles y un bombero heridos

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Una mujer de 36 años de edad resultó detenida y enfrenta cargos por provocar tres incendios en distintas áreas de Queens, en Nueva York.

La acusada, Shaniqua Fort, sería una mujer sin hogar. Tres personas resultaron heridas como consecuencia del fuego provocado en un edificio que alberga un restaurante.

Al parecer, la mujer también inició incendios en el exterior de una sinagoga y una funeraria cercanas, cerca de las 9:00 de la noche de este lunes, informó la Policía de Nueva York.

La sospechosa enfrenta cargos por los tres incendios

Fort enfrenta tres cargos de intento de homicidio involuntario, así como acusaciones por agresión, incendio provocado, daños a la propiedad y hurto menor, por los tres ataques incendiarios.

La sospechosa fue arrestada poco después de haber iniciado los incendios, pero no portaba ningún documento de identidad.

La policía indicó que a los agentes les tomó cierto tiempo lograr identificarla y formularle los cargos correspondientes.

Daily News publicó que una fuente policial describió que la sospechosa utilizó un líquido inflamable para iniciar los incendios.

Todo comenzó cuando encendió fuego en el interior de “888 Kitchen”, un restaurante chino. Las llamas se propagaron rápidamente hacia el segundo piso y dejaron atrapados en el interior de un apartamento a un joven de 26 años y a una mujer de 27.

El hombre sufrió heridas en la mano al romper a puñetazos una ventana para poder escapar del fuego, informó la policía. La mujer, por su parte, se lastimó la pierna al saltar desde la ventana hacia la calle.

Dos ciudadanos y un bombero heridos

Los paramédicos trasladaron a los heridos hasta el Hospital Elmhurst. Un bombero también resultó herido mientras combatía el incendio, el cual se extinguió en un lapso de 20 minutos.

Mientras tanto, Fort se dirigió hacia el oeste para iniciar una serie de pequeños incendios en la basura. Primero frente a la Funeraria D’Angelo y luego frente al Maspeth Jewish Center.

Los daños de estos dos incidentes resultaron mínimos, señaló la policía. Los agentes capturaron a la sospechosa tras el tercer incendio. Desde el primer hasta el último fuego provocado, se calculó un periodo de 10 minutos.

No quedó claro de inmediato el motivo por el cual eligió esos tres lugares específicos como objetivos de sus ataques.

El concejal Phil Wong, demócrata por Maspeth, declaró que Fort padecía un “trastorno emocional”.

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