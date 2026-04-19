Tragedia en Petare: Bomberos recuperan cuerpo de una mujer en el río Guaire

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Un operativo de rescate realizado por el Cuerpo de Bomberos de Caracas culminó con el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer (de aproximadamente 40 años) en el río Guaire, luego de un reporte de emergencia en zonas cercanas a Petare y Macaracuay.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer sábado 18 de abril, cuando los equipos de rescate establecieron puntos estratégicos a lo largo del cauce para facilitar la búsqueda y recuperación del cuerpo en condiciones de alta dificultad.

Despliegue de los Bomberos de Caracas

Los funcionarios se concentraron en el sector de Puente Baloa, donde organizaron el operativo para ejecutar maniobras técnicas dentro del río. Debido a la fuerza del agua y las condiciones del terreno, fue necesario aplicar protocolos de rescate en ambientes de riesgo.

Tras la recuperación del cuerpo, el personal paramédico presente en el operativo realizó la evaluación inicial y determinó la ausencia de signos vitales. Posteriormente, se procedió a asegurar el área para evitar la alteración del sitio.

Las autoridades informaron el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que asumió las investigaciones y el levantamiento correspondiente.

El hecho ocurrió en una zona vinculada a Petare, uno de los sectores más poblados de Caracas, donde este tipo de operaciones requiere coordinación especial debido a la complejidad del entorno urbano y fluvial.

El río Guaire, en este tramo, presenta condiciones variables que dificultan las labores de rescate, lo que obliga al uso de técnicas avanzadas por parte de los equipos de emergencia.

Investigación en desarrollo

El caso permanece bajo investigación por parte de los organismos competentes, que trabajan en la identificación de la persona y en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar lo ocurrido en este tramo del río Guaire, mientras el procedimiento legal sigue su curso en la ciudad de Caracas.

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