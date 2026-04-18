Tragedia en autopista José Antonio Páez: familia pierde la vida en siniestro vial de Portuguesa

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Un accidente ocurrido el pasado viernes 17 de abril en la autopista José Antonio Páez, a la altura del sector Río Guache en el municipio Ospino del estado Portuguesa, dejó como saldo tres personas fallecidas.

El vehículo en el que viajaba una familia volcó y posteriormente se incendió, generando una situación de emergencia en la vía.

Víctimas identificadas en el siniestro

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran integrantes de una misma familia de la localidad de Ospino, conocidos en la comunidad por su actividad comercial.

El grupo estaba conformado por dos adultos y un joven, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente, según informa el medio Portuguesa Reporta

. Entre los fallecidos se encuentran:

Isbel, conocido como “Cuico”

Nelly Camejo

José Camejo

El vehículo involucrado, un Chevrolet Aveo de color negro, placas AB282T0, sufrió un vuelco que desencadenó un incendio posterior. El impacto dejó a dos de los ocupantes atrapados dentro del automóvil, mientras que el tercero fue expulsado del vehículo, falleciendo también a causa del siniestro.

Atención de emergencia en la vía

Tras el hecho, organismos de seguridad y rescate se trasladaron al lugar para atender la emergencia y controlar el incendio. El operativo permitió sofocar las llamas y asegurar la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las comisiones presentes incluyeron:

Bomberos del estado Portuguesa

Policía del estado

Policía Nacional Bolivariana

Equipos de rescate y protección civil

Las autoridades mantienen abiertas las averiguaciones para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis preliminares se evalúan posibles fallas mecánicas o pérdida de control del vehículo, aunque aún no hay conclusiones oficiales.

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