Venezolanos detenidos en Gwinnett por red de autos robados: caso toma nuevo rumbo

Suscríbete a nuestros canales

El proceso judicial en el condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, continúa tras la detención de cuatro ciudadanos venezolanos vinculados a una presunta red de vehículos robados y alteración de números de identificación vehicular (VIN).

El caso ha tenido un nuevo giro luego de que uno de los implicados lograra salir en libertad bajo fianza, mientras los otros tres permanecen detenidos.

Avance del proceso judicial

Durante la audiencia más reciente, el tribunal evaluó los cargos relacionados con posesión de vehículos robados y manipulación de registros automotrices.

Como resultado, se determinó una fianza para uno de los acusados, mientras que el resto quedó bajo custodia debido a su situación migratoria, lo que mantiene el caso activo dentro del sistema judicial.

Las investigaciones policiales señalan que la red operaba entre los estados de Texas y Georgia, enfocándose en el robo de camionetas de trabajo pesado para su posterior reventa. El esquema incluía el traslado de los vehículos y la modificación de su identidad para simular legalidad.

Entre las prácticas detectadas destacan:

Robo de camionetas en Texas

Traslado hacia el área metropolitana de Atlanta

Alteración del número VIN

Uso de placas y documentos falsos

Tres de los cuatro detenidos permanecen bajo retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría derivar en procesos adicionales relacionados con su estatus migratorio en Estados Unidos, además de las acusaciones penales.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda de posibles integrantes adicionales de la red, así como la verificación de vehículos recuperados.

Este tipo de delitos ha generado preocupación por su impacto en el mercado de autos usados, ya que los vehículos alterados pueden ingresar a la venta con apariencia legal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube