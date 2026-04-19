Sorprendió a dos ocupantes ilegales en su vivienda y la asesinaron: escondieron el cadáver en un closet

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 52 años de edad fue violentamente asesinada por dos personas, quienes ocupaban de manera ilegal una vivienda de su propiedad.

El principal sospechoso del crimen, Halley Tejada, terminó sentenciado por el asesinato de la mujer, dentro del apartamento que él y su novia, Kensly Alston, ocupaban de manera ilegalmen en Manhattan (Nueva York).

Tras asesinar a la víctima, Tejada metió su cuerpo en una bolsa de lona y lo guardó en el clóset.

Ahora, el homicida enfrenta una pena de entre 20 años y cadena perpetua, tras declararse culpable en diciembre.

Familiares encontraron el cadáver de la víctima en un closet

La víctima quedó identificada como Nadia Vitels, quien fue golpeada hasta la muerte en su apartamento en Kips Bay, Midtown East, en marzo de 2024.

El único hijo de la víctima, Misha Vitels, y dos parientes descubrieron el cuerpo en el armario, reseñó Daily News.

“Éramos una familia pequeña y muy unida; ella lo era todo para mí”, declaró el doliente ante el tribunal.

El joven dijo que estaba en el trabajo cuando recibió un mensaje de texto de un amigo de la familia, quien le preguntó si había tenido noticias de su madre. “Mi mamá siempre contestaba el teléfono. Especialmente si la llamaban sus amigos. Siempre me respondía de inmediato. En ese mismo instante supe que algo andaba muy mal”, relató.

Llamó a amigos y familiares, pero ninguno de ellos había tenido noticias de la quincuagenaria. Más tarde, cuando entraron al apartamento, hallaron “ropa esparcida por el suelo, junto al armario de la entrada”.

Misha detalló que “en la sala de estar, el perro de mamá estaba solo, y el suelo estaba cubierto de orina reseca. A la derecha, cerca de la entrada del dormitorio, había una enorme grieta y un agujero en la pared. No había equipaje, ni computadora, ni ninguna de las cosas con las que ella se acababa de mudar”, describió.

Cuando registró el dormitorio, Misha “temblaba de pies a cabeza; estaba aterrorizado ante la posibilidad de encontrar su cuerpo”.

Finalmente, halló el cadáver de su madre oculto bajo un montón de ropa en el armario de la entrada, metido dentro de una bolsa de lona.

Robaron el auto y la tarjeta de crédito de la quincuagenaria

La fiscalía informó que el apartamento había permanecido desocupado tras el fallecimiento de la madre de Vitels, ocurrido meses atrás. Tejada y su compañera se habían instalado ilegalmente en el apartamento y sorprendieron a Vitels cuando ella regresó.

Ambos fueron captados en video cuando robaron el auto de Vitels, que estaba estacionado frente al edificio. Posteriormente, el vehículo estuvo vinculado con un accidente en Pensilvania; los ladrones donde quedaron bajo arresto una semana después del crimen.

Tejada tenía 19 años en el momento del crimen, y Alston 18. Además del robo del vehículo, usaron la tarjeta de crédito robada de su víctima para comprarse un anillo de diamantes y sellar su compromiso, dijeron las autoridades.

Tras la sentencia contra Tejada, Alston se declaró “no culpable” y su caso sigue pendiente.

La joven enfrenta cargos por homicidio, allanamiento de morada, robo, ocultamiento de cadáver humano, hurto mayor y posesión criminal de bienes robados.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube