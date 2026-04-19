San Agustín: fallece una mujer y un hombre resulta herido en La Charneca

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Una falla estructural en el sector La Televisora, en el barrio La Charneca de la parroquia San Agustín, Caracas, tiñó de luto la mañana de este domingo.

El colapso de la columna y la base que soportaban un tanque de agua de 3.000 litros cayó sobre una vivienda con techo de zinc, causando una tragedia familiar.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió específicamente en la Calle 3 de La Charneca, en el municipio Libertador.

A través de sus redes sociales, el general Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, reveló detalles del siniestro.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

Según el reporte técnico, el tanque, que se encontraba apoyado lateralmente en una pared, cedió cuando su sistema de soporte vertical falló por completo.

El impacto del tanque lleno destruyó instantáneamente la estructura de la vivienda.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplegaron en el sector y, durante las maniobras, se logró extraer de los escombros a cinco personas: tres adultos y dos menores de edad.

Del grupo de sobrevivientes, un hombre de 36 años resultó con politraumatismos generalizados y fue trasladado de urgencia en una unidad bomberil al Hospital Miguel Pérez Carreño.

Por otra parte, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 40 años.

La ciudadana se encontraba en el área donde impactó directamente el material de construcción y el tanque, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

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