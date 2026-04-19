Ataque armado en un bar de México deja ocho muertos: esto dicen las investigaciones

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Un ataque armado perpetrado durante la madrugada del sábado en un establecimiento nocturno en el Municipio de Ayala en México dejó un saldo de ocho personas fallecidas, reabriendo el debate sobre la seguridad en las zonas controladas por el crimen organizado.

El ataque ocurrió un establecimiento descrito por la Fiscalía como un "bar de operación irregular".

De acuerdo a los reportes, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el local y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron los ocho cuerpos sin vida dentro del recinto. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la cifra de heridos.

Líneas de Investigación

Aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre los nombres de los responsables, las primeras indagatorias apuntan a lo siguiente:

Disputa Territorial: En la región oriente de Morelos (Ayala y Cuautla), varios grupos delictivos se disputan el control de la venta de droga y el cobro de "derecho de piso" (extorsión).

Ataques a Centros Nocturnos: Este tipo de eventos suelen ser utilizados por cárteles para enviar mensajes a grupos rivales o para castigar a dueños de locales que se niegan a colaborar.

Compromiso Oficial: La Fiscalía prometió agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el móvil, aunque no hay detenidos hasta ahora.

El Gobierno federal reporta un promedio de 50,8 homicidios diarios, la cifra más baja en 11 años.

A pesar de la baja nacional, el estado de Morelos concentra el 6,4% de los homicidios del país, siendo una de las entidades más violentas en proporción a su población.

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